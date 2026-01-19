川普2.0週年／川普萬用「關稅」大棒 盟友變敵人、中國逆襲成最大贏家?
編譯張渝萍／綜合報導
前言
美國總統川普2.0滿周年，他上任後打著「美國優先」與「讓美國再次偉大」（MAGA）口號，對內對外開啟翻天覆地的變革，其中影響全球最深的，莫過於關稅政策。
川普2025年4月2日宣布的「對等關稅」對全球市場投下震撼彈，隨著之後的暫緩延期，各國紛紛派出代表與川普政府談判。其中，台灣4月最初要被課徵的對等關稅為32%，7月底美方宣布改為20%，最後在行政院副院長鄭麗君率團與美國談判，耗時約十個月後，成功降至15%，與日韓持平，且不疊加最惠國待遇稅率。
然而，與美國談好的關稅不代表就不會再有變動。歐盟與美國去年7月在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）達成貿易協議，終結美歐貿易戰；想不到為了爭奪格陵蘭，川普本月19日威脅要對丹麥等8國加徵10%關稅，就為報復這8個國家在格陵蘭進行象徵性的北約軍演。
川普這項舉動再次向世界領導者了解到，與川普的任何協議「永遠都沒有最後版本」。
本文將回顧過去一年，川普關稅政策變化，對全球經濟與政治上的影響，以及對美國國內經濟產生哪些影響，川普政府幼時如何看待這一切。
川普的萬用施壓工具：關稅
自從2025年1月重返白宮以來，川普推翻了數十年的美國貿易政策，在曾經高度開放的經濟體周圍築起了一道關稅之牆。
美聯社報導，川普對幾乎所有國家的進口商品徵收了兩位數的稅率，擾亂了全球貿易，也對全球消費者和企業的預算造成了壓力。同時，這些關稅也為美國財政部帶來了數百億美元的收入。
在4月2日最初的對等關稅宣布亂象中，可見川普對柬埔寨（49%）、馬達加斯加（47%）等國課徵極高關稅；甚至連偏遠的無人島也無法倖免。
分析指，川普之所以大規模徵稅，就是因為他認為這些稅是為了奪回「被偷走」的美國財富，並堅信這些關稅將縮小美國長期以來的貿易逆差，並把製造業帶回國內。
然而，事實上，擾亂全球供應鏈，讓受夠物價上漲的家庭來說是雪上加霜，因為關稅通常由進口商支付，進口商通常會將成本轉嫁給顧客，包括企業和最終的美國家庭。
此外，川普在推出關稅時反反覆覆。他總是先宣布，沒多久暫停或調整，隨後又提出新的關稅，讓各國政府難以應付，也讓全球消費者與企業看得霧煞煞，讓2025年成為近年來經濟最動盪的一年之一。
看關稅政策的關鍵數字：有效關稅率
衡量關稅對美國消費者和企業整體影響的一個關鍵數字是「有效關稅率」。這個數字與川普針對特定貿易措施所徵收的名義稅率不同，有效稅率是基於實際進口到美國的商品數量，計算出的平均稅率。
根據耶魯大學預算實驗室的數據，2025年美國有效關稅率在4月達到高峰。即使如此，它仍遠高於2025年初的平均水準。在消費變化最終確定之前，11月的有效關稅率接近17%，比1月平均高出7倍，也是自1935年以來的最高水準。
關稅收入是否縮小美國貿易逆差？
為了證明關稅的合理性，川普多次表示，關稅將縮小美國長期以來的貿易逆差，並為國庫帶來收入。
川普的高關稅確實增加了收入。截至2025年11月，關稅收入已超過2360億美元遠高於往年。但這仍僅佔聯邦政府總收入的一小部分，且也遠遠不足以支持川普聲稱關稅收入可以替代所得稅，或向美國民眾發放額外股息的說法。
同時，美國的貿易逆差自2025年初以來已大幅縮小。由於消費者和企業在川普可能對進口商品加徵關稅之前搶先進口外國產品，貿易逆差在去年3月攀升至每月創紀錄的1,364億美元。到了可取得數據的最新月份9月，貿易逆差已縮減至528億美元。不過，2025年前九個月（1月至9月）的累計貿易逆差仍比2024年同期高出17%。
關稅政策如何影響美國主要貿易夥伴？
川普2025年實施的關稅幾乎影響全球所有國家，包括美國最大的貿易夥伴。但這些政策對美中貿易的影響最為顯著。中國曾是美國最大的進口來源國，如今已退居第三，落後於加拿大和墨西哥。
根據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）經濟學家布朗（Chad Bown）的計算，美國對中國進口商品徵收的關稅目前合計達47.5%。
2025年前三個季度，美國自中國進口的商品價值下降了近25%。來自加拿大的進口也有所下滑。但來自墨西哥、越南和台灣的產品進口金額則在今年以來呈現成長。
中國反而是贏家？
美媒去年12月29日分析，2025年川普上任，帶來關稅戰、貿易戰，照理來說對中國國家主席習近平會是充滿挑戰的一年。
然而，中國運用其壟斷稀土的優勢，迫使美國在關稅與出口管制上讓步。接著，即便先前關稅戰打得火熱，中國出口轉向美國以外的市場，反倒讓中國貿易順差首度突破一兆美元。此外，就算華府設下限制，中國的人工智慧企業仍持續推進，晶片製造商也在習近平「科技自立」的號召下，加速奔赴首次公開募股（IPO）市場。
此外，在美中貿易戰從打得火熱到川普退縮後，川普去年10月30日還開心與中國國家主席習近平在南韓慶州APEC峰會前於釜山會面。這場峰會甚至被川普稱為「G2 會談」，這罕見的說法，正是中共政權夢寐以求，想得到與世界超級強權平起平坐的肯定。
不僅如此，川普內閣中的對中強硬派也開始低調行事。例如曾被北京制裁的國務卿盧比歐，去年12月才呼籲用「成熟」的方式管理美中關係。
曾任中央情報局中國問題分析師、現為布魯金斯學會研究員的席恩（Jonathan Czin）表示：「這一年對習近平來說，表現遠遠優於任何合理預期。無論從哪個角度看，習現在的處境都比一年前更有利。」
川普關稅如何重塑與各國關係？
川普激烈的關稅政策，不僅影響經濟，也打擊盟友們對美國的信任。《時代雜誌》報導指，美國安默斯特學院政治學教授科拉萊斯（Javier Corrales）就認為川普喜歡以「懲罰者姿態」登上世界舞台，「在你帶著非凡的獻禮出現之前，他都會對你很不好。」而關稅就是最典型例子，川普將它視為外交大槌，利用它影響各國與美的互動與行為。
然而，根據智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）1月發布的最新調查指出，川普的施政路線，反而是在幫中國再次偉大。
針對21國家進行調查，發現在川普執政之下，美國不再像過去那樣令其傳統對手感到畏懼，而其盟友尤其是歐洲國家，則感到與美國的距離愈來愈遠。
調查顯示，多數歐洲人已不再將美國視為可靠盟友，並且對重新武裝的支持度正在上升。而從本月川普因格陵蘭問題對歐洲八國威脅加徵關稅後，歐洲各國領袖紛紛感到被背叛，因為這些國家要不是美國親密盟友，要不就都是北約成員。
不僅歐洲不開心，為了減少與美貿易的風險，就連美國鄰國、一向為貿易與安全伙伴的加拿大，都開始與中國密切往來，凸顯「脫美轉中」的策略。
加拿大總理卡尼1月初才結束訪中行程，雙方達成貿易協議，包括加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。
專家向BBC表示，此舉代表加拿大對華政策的重大轉變，背後原因是就是最大貿易夥伴美國的持續不確定性。
美國國內經濟表現如何？
對於關稅衝擊消費者與企業，美國國內經濟表現如何呢？
根據美國NPR報導，川普先前受訪時為執政一年來的經濟表現打出「A++++」的最高評價。白宮與川普之所以抱持樂觀態度，是因川普堅信自己的政策很棒，他認為自己是「最好的總統、最好的領導人」。
NPR白宮記者庫爾茨萊本（Danielle Kurtzleben）表示，「舉例來說，儘管我們知道關稅推高了物價，但川普和他的白宮團隊真的非常不願意承認這一點，他們竭盡全力避免談論這類事情。」同時，白宮會強調部分正面數據，如汽油價格下滑、薪資成長大致追上通膨，試圖證明經濟「其實沒有那麼糟」。
根據報導，美國整體經濟並未陷入衰退，因為GDP穩定、消費仍有韌性、企業投資強勁，特別集中於人工智慧領域。但房市持續低迷，就業市場轉弱，新增工作數量放緩，顯示經濟處於「尚可但不突出」的狀態。
生活成本高成民眾最大痛點
儘管通膨已較2022年高點回落，但物價水準仍明顯高於川普上任時。雜貨、電費等日常支出持續上升，使多數民眾感受不到宏觀經濟數據的改善，生活成本仍是最突出的民怨來源。
庫爾茨萊本就指出，根據美國銀行12月底發布的報告，美國的薪資確實在上漲，「但美國銀行的數據顯示，高收入者的薪資成長幅度高於中低收入戶。這代表即使薪資成長看起來不錯，但並非每個人都能從中受益。」
此外，關稅成本最終由進口國消費者承擔。咖啡、香蕉、巧克力、家電與衣物等日用品價格上漲，與川普政府擴大關稅範圍高度相關。與第一任期偏向工業品不同，這次關稅更直接影響家庭開銷。
報導也點出，由於白宮一方面強調關稅是「好政策」，另一方面又試圖將物價上漲歸咎於企業或外國政府。川普公開熱愛關稅，使政府在否認其通膨效果時更難自圓其說。
同時，川普過去也曾說要用關稅取代所得稅，但以目前情況來看，美國獲得的關稅不足以取代所得稅。
製造業投資有進展，但就業回流有限
半導體與高科技製造確實出現投資潮，但多延續自前朝政策，且高度自動化的新工廠創造的就業有限。整體製造業就業並未出現顯著回流，甚至大量投資AI領域，也推高了電價，讓人們感到不安。
報導指，川普本人不再面對選舉壓力，但若高物價與就業疑慮持續，期中選舉的政治代價將由國會共和黨人承擔。歷史經驗顯示，只要選民對經濟感到不安，執政黨往往難以倖免，而川普似乎已預期這點。
本月接受路透訪問時，就曾試圖為共和黨在11月的國會期中選舉打預防針，稱執政黨往往會在總統就任兩年後的期中選舉中失去席位，「你贏得總統選舉，通常不會贏得期中選舉，但我們會非常努力爭取在期中選舉獲勝。」
