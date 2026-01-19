川普2.0週年／戰爭與和平：口口聲聲不軍事介入 卻大搞新帝國主義？

記者林浩博／綜合報導

法國總統馬克宏15日對軍人的新年演說，滿滿不祥的氛圍。他警告「破壞穩定的力量」正崛起，當中一股勢力還是歐洲「從來都沒想到」，甚至構成「新殖民主義」威脅。

馬克宏通篇沒點名是誰，但一聽就知道他是講覬覦丹麥屬地格陵蘭的「川普美國」。川普2.0才上台一年，就毀掉了美國的民主老大哥形象，成了連親密盟友都要提防的「敵人」。川普的擴張汲汲營營，究竟從何而來？他又如何說服看似不支持戰爭的MAGA基本盤？

廣告 廣告

外界誤解MAGA對外政策是不干涉立場，但實際上，並非不干涉，而是反對陷入曠日持久的戰爭。（圖／翻攝自pixabay）

MAGA：不是反戰、是反對陷入戰爭泥淖

川普2024年底得以贏得大選、重回白宮，背後一大憑藉就是死忠的「讓美國再次偉大」（MAGA）信徒。這些人厭倦了美國無休止被捲入海外的戰爭，像是打了8年的伊拉克戰爭，以及直到2021年才慌亂撤出的阿富汗泥沼。川普在選戰期間也承諾，他「不會發起新的戰爭」。

不過，川普再度當上美國總統的這一年，軍事動作遠超過第一任期的四年總和。《華盛頓郵報》的鷹派專欄作家狄森（Marc A. Thiessen）細數，包括轟炸葉門的「青年運動」（Houthi）叛軍、空襲伊朗核設施，還有打擊奈及利亞「博科聖地」（Boko Haram）與敘利亞「伊斯蘭國」（Islamict State）恐怖份子。當然，川普還持續炸毀委內瑞拉外海的所謂「運毒船」，實施對該國受制裁油輪的「全面封鎖」，甚至派出特種部隊抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

川普大膽的外交政策，看似與孤立主義的MAGA信念衝突，但其實不然。因為MAGA所反對的，是「永遠的戰爭」（forever war）。以對委內瑞拉動武來說，基本盤大都表達支持態度，可見他們能接受有限度、不拖泥帶水的軍事行動，尤其這次動手的地點，可是美國的後院──西半球。

根據網路媒體Axios所做的採訪，多名MAGA陣營大將都讚許川普此舉，給了中國、俄羅斯和古巴在拉丁美洲的勢力一記重拳。極右翼媒體Breitbart News的博依爾（Matt Boyle）即強調，川普「保護了美國的利益」，指出此次「軍事暨執法行動」快又準，沒有淪為拖長的戰爭。

比起傳統軍事干預，川普的方式主打「快、狠、準」。（記者林浩博製表）

唐羅主義：西半球是我家的！

川普將西半球視為自己的勢力範圍，還誇口這是19世紀「門羅主義」（Monroe Doctrine）的變體──「唐羅主義」（Donroe doctrine）。

如果說門羅主義是不准歐洲列強干美洲國家事務，而美國也不會介入歐洲事務；那麼，唐羅主義照去年底所公布的美國新版國安戰略，則是主張美國恢復在該地區的「優勢地位」，阻止區域以外競爭者在當地部署軍事力量和控制戰略資產。

反映在實際作為上，除了前述對委內瑞拉的「類斬首」行動，還包括意圖奪回巴拿馬運河的控制權，逼迫中國勢力撤出，以及當前對格陵蘭領土的咄咄逼人。

白宮副幕僚長史蒂芬米勒妻子發文暗示格陵蘭是下一個。（圖／翻攝自X平台@KatieMiller）

盯上格陵蘭：那麼大的土地、我想要！

格陵蘭扼守北冰洋進入大西洋的航道，上空又是敵方洲際彈道飛彈打來的必經路線，因此極具戰略價值，再加上蘊藏豐富稀土資源，在地緣戰略上十分誘人。

在3日的委內瑞拉行動以後，川普一直以中俄國安威脅為由，重提對格陵蘭的領土要求，全然不顧該島為北約盟國丹麥的屬地。不過，丹麥官方與不少專家都指出，憑藉與丹麥1951年簽署的防禦協定，而且丹麥政府又歡迎美方開發稀土資源的態度，根本沒有將格陵蘭納入版圖的必要。另外，實際數據也表明，中國與俄羅斯在格陵蘭周邊的威脅說法，並不存在。

既然地緣政治並非併吞不可的原因，那麼，川普為何強要格陵蘭？《紐約時報》在對川普的專訪中，揭露了答案：心理需要。川普於8日的訪問中直白表示：「因為這是我感覺心理對成功的需要。」

《紐時》另引述康乃爾大學歷史學家西爾比（David Silbey）說法，指出地產商出身的川普，無法抗拒格陵蘭的廣袤面積，他只想把史上最大的土地搶到手，尤其川普個性「恃強凌弱」，丹麥正是他眼中「弱到無法反擊的目標」。

領土主權是丹麥與格陵蘭的紅線，但川普也不願放棄這座世界最大島，雙方高層14日的會談毫無成效。法國、德國、瑞典、英國、挪威、荷蘭和加拿大等北約國家，紛紛應丹麥要求一同駐軍格陵蘭，就為了嚇阻同為北約的美國侵略。

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

其他川普盯上的目標

除了格陵蘭之外，川普在委內瑞拉行動後，還點名了古巴、哥倫比亞與墨西哥，無一例外都在西半球，符合他的「唐羅主義」勢力範圍構想。

同樣備受矚目的，還有在西半球區域之外，但石油與天然氣資源豐富，又與美國是死對頭的伊朗。自從伊朗去年底爆發3年來最大示威，川普就十分關注當地情勢，多次放話若當局血腥鎮壓，美方就會介入。

川普去年6月加入以色列行列一同空襲伊朗，並隨後施壓雙方停止了12天的戰爭，不過這次他似乎還沒打，就找到了下台階。川普於15日表示，伊朗鎮壓力度趨緩，也喊停了處決示威者的計畫，他目前轉為觀望態度。據《華爾街日報》的內幕報導，是沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼等憂心被戰火捲入的波斯灣產油國，以石油市場會動盪而損及美國利益為由，成功勸阻了川普動武。

川普的交易式外交「利」字當頭，盡顯商人本色。美國資深記者格拉帝（Jim Geraghty）就撰文嘲諷，要想在川普製造的國際混亂保全自身，就是要給他甜頭，開放讓他的房地產公司進入國內開發，加入所謂的「付帳聯盟」（coalition of the billing）。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

伊朗內外交迫 美媒：中國夥伴幾未顯示支持

川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看

喝可樂談大事！川普質疑巴勒維之子不夠力 批澤倫斯基是俄烏和平阻礙

