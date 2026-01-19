川普2.0週年／戰爭與和平：自誇解決8場衝突 「川式和平」實岌岌可危？

記者林浩博／綜合報導

美國總統川普二度上台這一年來，若用一句話來形容他的外交政策，那就是「戰爭與和平」。與以色列一同空襲伊朗、對委內瑞拉動武，再到對格陵蘭放話不惜用武力搶奪，那是戰爭；他對諾貝爾和平獎的渴望，揮舞關稅大棒逼迫交戰方停火，那是他的「和平」。這種和平以外力強加，能否持續下去，不無疑慮。

據聯合國資料，以色列對加薩長達兩年的戰爭，造成超過1.5萬孩童罹難，占死亡人數的31%。（圖／翻攝自X平台 @eman_dreman）

為了贏過歐巴馬！

川普對諾貝爾和平獎心心念念，三不五時就說自己該得獎，不只動員自家政府宣傳，還試圖幕後影響。去年夏天，媒體就引述兩名知情人士披露，挪威財長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接獲川普電話，詢問自己能否得獎。

10月該年諾貝爾和平獎得獎名單公布，得獎人不是川普，而是委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。白宮立即跳出來護主，痛批諾貝爾和平獎委員會「政治凌駕和平之上」。

川普為了得獎可是卯足全力，他吹噓自己所解決的全球衝突數量，也從8月的6場，變為9月的7場，再到10月因為以色列與哈瑪斯停火，變成了8場。他在聯合國大會等公開場合也都不斷發牢騷，說自己從沒得獎「不公平」。

川普對諾貝爾和平獎執念深重，一大原因是前總統歐巴馬（Barack Obama）上台不過9個月就獲獎。美利堅大學國際關係教授馬丁（Garret Martin）直言：「川普自從10年前首度展露角逐白宮的抱負，就處處要與歐巴馬較勁；而歐巴馬的著名事蹟之一，就是2009年獲得諾貝爾和平獎。」

川普想得獎的執念，給了各國領袖與團體討好他的可趁之機。巴基斯坦、柬埔寨與以色列等國都提名他角逐，連日本首相高市早苗都被白宮爆料推薦他得獎。國際足總（FIFA）頒給他自家首屆和平獎，樂得川普當場跳起招牌舞蹈。馬查多為了在後馬杜洛時代的委內瑞拉獲得一席之地，也將自己的正宗諾貝爾和平獎獻給川普，即便諾委會打臉稱頭銜無法轉讓。

川普號稱「解決」8場衝突，但當中灌水成分居多。(記者林浩博以Manus輔助製表)

外力強加的和平

川普自誇解決了全球8場衝突，中間灌水成分很高。據CNN的事實查核，當中比如埃及與衣索比亞、科索沃和塞爾維亞，都沒發生戰爭。印度與巴基斯坦的5月停火，巴基斯坦雖將協調的功勞歸給川普，但印度並不承認。再者是剛果和盧安達，即便兩國領袖6月、12月都在川普見證下簽署和平協議，但剛果東部的叛亂並未停止。

最不給川普面子的，恐怕要屬泰國與柬埔寨的邊境戰爭。7月泰、柬兩國的5天交火在他以關稅施壓下平息，雙方10月還在他面前簽署和平協議，結果才到12月又爆發衝突。雙方停火後的和平談判，又是由美國的最大對手 ──中國 ──居中協調。

至於川普口中「結束中東千年衝突」的加薩和平協議，卻是根基不穩。以色列與哈瑪斯不斷互控違反停火，以色列批哈瑪斯未歸還所有罹難人質遺體，哈瑪斯控以軍頻頻越界打擊、不讓足夠物資流入。第二階段的哈瑪斯解除武裝同樣談不攏，負責戰後維安的國際維和部隊也湊不出。

日本關西外語大學的副教授科根（Mark S. Cogan）就指出，川普式和平並未解決根源問題，因此需要持續的外部政治壓力以維持，端看「第三方」監督當事雙方的執行。

烏克蘭空襲俄羅斯港口新羅西斯克的油槽，引發巨大爆炸和宛如蕈狀雲的濃煙。（圖／翻攝自X平台 @Bricktop_NAFO）

親俄態度為人詬病

川普2024年競選期間，誇口自己24小時內即能結束俄烏戰爭，但實情是來到2026年，戰火仍無情延燒。

川普親近俄羅斯、對烏克蘭冷漠的態度，一直為外界詬病。11月他的特使魏科夫（Steve Witkoff）更繞過歐洲盟國與烏克蘭，直接與俄方達成所謂的「28點和平計畫」，內容極度偏袒俄國，逼迫烏克蘭割讓領土、凍結北約會籍的追求，還要限制軍隊規模，引發各界譁然。

該計畫後經美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）緊急救火，經過與烏克蘭方的協商，才改為基輔能夠接受的版本。但問題是俄羅斯總統普丁接受意願不高，他已放話，不惜用武力也要奪下整個頓巴斯地區。川普在14日的路透訪談，更直指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才是和平最大阻礙。

