川普2.0週年／語不驚人死不休！川普狂言民眾不買單 支持度直落至4成
編譯張渝萍／綜合報導
美國總統川普回鍋滿週年，過去一年內，他的「讓美國再次偉大」（MAGA）施政方向，真讓美國民眾感到「偉大驕傲」嗎？
根據民調，隨著川普執政將邁入第二年，他的支持度在過去一年不斷下滑。蓋洛普最新民調（12月）顯示，他的支持率掉到只剩36%；而根據《紐約時報》更新至19日的最新數據，包括拉斯穆森研究（RMG Research）、益普索（Ipsos）、YouGov、CNN／SSRS本月最新的15個民調顯示，川普支持率落在38%至48%之間，平均落在42%左右。
分析指，多項美國民意調查發現，公眾對他處理關鍵國內挑戰的表現表示不滿，其部分大型政策也缺乏廣泛支持。
川普民調直直落
自2024年總統大選以49.8%的普選票得票率及選舉人團多數勝出後，川普的支持度便持續下降。到2025年1月20日就職日，他的支持率已降至47%。而根據 12 月最新的蓋洛普民調，其支持率僅剩 36%。
而根據《紐約時報》更新至19日的1月最新民調，前15家最新民調顯示支持度有些微回升，約在42%左右徘徊。
根據英國智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House）指出，其實川普在第一任期接近一周年時，支持率也曾為 37%，為戰後同期最低的總統。在二戰後擔任兩屆任期的總統中，只有前總統尼克森（Richard Nixon）在第五年任期結束時的支持率更低，僅29%。
川普堅稱他「真實」支持率為64%
川普去年12月31日在Truth Social上聲稱民調「被操縱」，並指自己的「真實」支持率是64%，但未提出任何證據。
支持率僅能粗略反映總統的受歡迎程度，且可能受到多種不同評價因素的影響。
民調數字也能反映出當今美國政治的高度黨派化。
1 月時，91%的共和黨人認同川普的施政表現，僅有6%民主黨人表示同意，黨派差距高達85個百分點。到年底，這一差距為86個百分點。然而，對川普整體支持度而言更關鍵的是，佔選民三分之一以上、自認為無黨派的選民，對川普的支持度在一年內下滑了21%。
委內瑞拉行動影響民調不大
分析指出，儘管川普突襲委內瑞拉並將總統馬杜洛與妻子抓回美國震驚美國人，但該行動的影響不太可能打破外界對川普總統表現的強烈黨派分歧；同時，也不太可能扭轉他在無黨派選民支持度下滑的情況，因為這些選民最關心的仍然是美國經濟。
英國「王家國際事務研究所」分析指出，經濟始終是多數美國人最關心的議題。在年終談話中，川普試圖將高通膨與低薪資歸咎於前任拜登，並表示「通膨已經停止，薪資上升，物價下降」，聲稱美國正「準備迎來前所未有的經濟繁榮」。
美國民眾怎看川普經濟表現？
然而，2025年12月的NPR民調顯示，約一半美國人認為美國正處於經濟衰退中，儘管事實上，美國經濟在第三季成長了 4.3%。同月 YouGov 的調查也顯示，類似比例的受訪者認為經濟正在惡化。《衛報》委託進行的哈里斯民調（Harris poll）則發現，45%美國人表示他們的財務安全狀況正在惡化。
另一項12月民調也顯示，物價是民眾最關心的經濟問題，僅有31%受訪者認同川普處理經濟的方式，是他第二任期新低；福斯新聞 11 月的調查發現，「認為川普該對目前經濟狀況負責」的人數，是「認為拜登該負責」的人數的兩倍之多。
美國民眾怎看川普關稅政策？
此外，川普的經濟願景部分建立在關稅政策之上，但關稅政策被認為疏遠貿易夥伴、擾亂市場並推高國內物價，且多數美國公民並未將關稅列為首要關注議題。
福斯新聞調查顯示，六成受訪者不認同總統加徵關稅，其他民調也顯示，多數美國人認為關稅損害個人、家庭及國家利益。
美國民眾怎看川普移民政策？
在川普2016年首次競選就大喊的移民議題上，目前有六成成年人不認同川普的移民政策做法，目前這個政策已導致大規模拘捕與遣返所謂的無證移民。
美國民眾怎看川普外交政策？
外交議題很少成為多數美國人最關心的事項。但在被問及時，約六成成年人不認同川普處理對外關係的方式。對於川普是否兌現其「美國優先」外交承諾，意見則呈現對半分裂：共和黨人多半認為是，民主黨人則大多不同意。
隨著1月3日對委內瑞拉的軍事行動，以及近期川普主打的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），讓國家安全戰略重新聚焦西半球、美國對拉丁美洲的政策成為焦點。美國人如何回應川普政府在委內瑞拉的行動，可能取決於情勢的後續發展。
在委內瑞拉行動後立即進行的YouGov調查顯示，美國社會高度分裂：36%支持美國動用武力推翻馬杜洛並將其送上審判，39%表示反對。
美國民眾怎看川普處理俄烏與以哈衝突？
此外，昆尼皮亞克大學民調（Quinnipiac University Poll）近期發布的數據顯示，多數登記選民不認同川普處理俄烏戰爭的方式。此一評價同樣高度黨派化：74%的共和黨人支持川普的做法，而92%的民主黨人表示反對。值得注意的是，約半數受訪選民認為川普過於偏向俄羅斯，僅有 3% 認為他過度支持烏克蘭。
這些結果出現之際，多數美國人仍希望維持或增加對烏克蘭的軍事援助，儘管川普曾在2025年3月宣布「暫停並重新檢視」相關金援。
對於中東議題，益普索去年10月的調查顯示，近半受訪者不認同川普處理「以色列與加薩局勢」的方式，但有46%表示認同，這是川普在外交政策議題中支持度最高的一項。
美國民眾怎看川普對中國政策？
這題的民調在涉及中國的提問上，明顯僅限於川普在經濟關係方面的處理方式。2025年夏季，僅約四成美國人支持提高對中國進口商品的關稅；有三分之二的受訪者支持他禁止美國企業向中國出售高科技產品的努力。然而，川普之後在這兩項代表性政策上均有所調整，一方面宣布與中國達成貿易協議，另一方面允許出口部分先進晶片，同時加強與中國國家主席習近平的關係。
民調是民意情緒快照
分析指出，民意是一種難以捉摸的政治與政策衡量工具，充其量只能提供瞬間快照，且可能一夕改變。民調反映的是情緒，公眾或許不知道確切的通膨率，或無法在地圖上找到烏克蘭，但他們對超市物價、或美國是否應捲入另一場戰爭，卻有切身感受，而他們往往依據這些感受投票。
川普仍有3年任期，但他所屬的共和黨與對手民主黨，這些將面臨2026年11月期中選舉的政治人物，都正密切關注川普在美國民眾中的支持率。
他未來能否有效執政，包括推動其外交政策，在一定程度上將取決於其民意基礎。川普表示經濟將在 2026 年改善；若真如此，公眾對其治國能力的滿意度可能回升。
其他議題也可能改善其形象，例如，川普可將烏克蘭停火塑造成他「結束另一場戰爭」的成果；但也可能使情勢更為複雜，像是若委內瑞拉局勢升級，或美國進一步採取軍事行動，恐在國內引發更多分歧。
目前看來，各項跡象顯示川普總統的支持正在流失。這一趨勢是否持續，仍有待時間驗證。
川普狂言記得多少？
法新社去年曾整理川普100天的金句，以下列出幾條特別令人印象深刻的狂言。
「我是被上帝救來讓美國再次偉大的」（I was saved by God to make America great again）
川普在重返白宮的第一天，向美國立法者回顧他去年在賓夕法尼亞州一場競選活動中倖存於刺殺未遂事件的經歷，並將自己塑造成一位類救世主般的人物。
「一個沒有選舉的獨裁者」（A Dictator without Elections）
川普曾以此批評烏克蘭總統澤倫斯基，標誌著美國與這位烏克蘭領導人此前友好關係的重大轉變。澤倫斯基指責川普受到了俄羅斯「假訊息」的影響。
川普隨後在2月於其「真實社群」（Truth Social）平台上收回了這一說法，並反問一名記者：「我有說過那句話嗎？」
「這些國家都在打電話給我們，拍我馬屁」（These countries are calling us up, kissing my ass）
這句嘲諷世界各國領袖的言論，出自川普4月在一場共和黨會議上的發言。當時，各國正急於緩和川普全面加徵關稅所帶來的衝擊，該政策曾擾亂全球市場，直到他宣布暫停90天。
「中東的蔚藍海岸」（The Riviera of the Middle East）
川普在2月與以色列總理納坦雅胡共同舉行的記者會上，提出由美國主導接管加薩，並打算將飽受戰火摧殘的加薩改造成豪華度假勝地的構想，現場引發一片驚愕的抽氣聲。
「加拿大應該成為我們珍愛的第51州」（Canada should become our Cherished 51st State）
川普2月在「真實社群」上發布的這則貼文激怒了美國北方鄰國加拿大，並在部分加拿大民眾中引發了對美國可能試圖吞併的真實擔憂。
「歐盟成立的目的就是為了搞垮美國」（The European Union was formed in order to screw the United States）
川普在2月首次內閣會議上，為對歐盟的敵對貿易關係定下基調，逆轉了美國數十年來支持這個由27國組成的經濟與政治聯盟的立場。
