川普2.0週年／貫徹強權即公理 顛覆與美關係舊有觀念

美國總統川普(Donald Trump)上任滿週年，學者指出，川普2.0顛覆許多過去與美國往來的觀念，在外交上的獨斷風格，讓各國備感壓力。而未來一年川普在與中國國家主席習近平的多次會面，將如何繼續施展「交易式施壓」的手腕，也備受關注。

美國總統川普上任滿一週年，川普頒布了創紀錄的行政命令，發動全面性的關稅戰，主導俄烏與加薩戰爭的和談，甚至軍事介入伊朗、委內瑞拉等問題，都對國際政治局勢帶來重大衝擊。

回顧川普過去一年來的施政，政治大學外交系系主任兼國際事務學院副院長吳崇涵表示，從川普一年頒布的行政命令數量，超越了歷任總統4年任內的總和，就可以看出只剩4年任期的川普有多麼急躁，而整體施政風格，甚至以所謂的霸權主義來形容也不為過。

吳崇涵：『(原音)整體2.0的印象，我真的覺得他除了用個人的一些風格，比方說交易風格、為我獨尊之外，他在掌握外交、運用外交的方式，包括安全跟經濟上面，他都想要獲得他自己所謂獨斷的成果，那這個整體下來，會讓整個世界體系感到很大的壓力。』

對美關係觀念改變 亞洲各國焦慮

國策研究院執行長、成功大學政治系教授王宏仁指出，川普過去一年來改變了許多人的觀念。首先是在關稅方面，各國都認知到無法繼續維持對美國的貿易順差，也必須赴美投資，其次是川普強調以實力支撐和平的概念，他要求各國提升軍費，必須為自身的安全負擔更多的成本。各國不能再以搭便車的心態，在安全問題上佔美國便宜。

也因此，歐洲各國加速提升戰略自主性，北大西洋公約組織(NATO)的成員國共同承諾將把軍費提升至5%。亞洲方面，包含日本、南韓與台灣，也在面對川普軍費分攤與關稅戰的雙重壓力下，被迫在對美關係上做出調整。王宏仁在這之中也看到了亞洲各國的焦慮感。

王宏仁：『(原音)我覺得亞洲國家比較多的是一種焦慮感，我到底這個軍費分攤的部分，我要怎麼樣從我國家預算去做調整，這個的確讓很多國家有財政上面重新分配的困難。另外一個就是說投資的部分，跟對國投資，這個當然是看起來是很重要的一件事情，而且也勢必要做，可是要怎麼樣投資，因為你現在就是變成要滿足美國，他的需求你變成要重新跟他談判。』

以美國利益為中心的美洲 川普高舉「唐羅主義」

美國在去年12月公布了「國家安全戰略」(National Security Strategy)，其中將西半球戰略視為最優先事項，以保護美國本土的核心。這項戰略也具體展現在川普過去一年在美洲展開各項行動，從墨西哥灣更名美洲灣、揚言奪回巴拿馬運河、威脅買下格陵蘭、在加勒比海展開反毒行動，一直到今年1月直接軍事干預委內瑞拉。

吳崇涵認為，這種被稱為「唐羅主義」的概念，其實是過去門羅主義的再擴張型，已經不是過去門羅主義所謂的「美洲是美洲人的美洲」，而是在川普主義下以美國優先的美洲。因此美國對外國事務的介入與是否動武，全然以利益成本考量，只要符合川普的意願，而且利益大於成本，川普就有可能採取行動。

川普意識形態擺一邊 大國往來「強權即公理」

另一方面，面對俄羅斯與中國等競爭對手，吳崇涵認為，川普抱持著堅定的「強權即公理」的態度。他擺脫了過去強調西方民主自由的意識形態標準，更加強調利益上的交換與談判，因此也更願意與俄羅斯和中國等他所認可的強權國家坐下來談判。

吳崇涵：『(原音)他對於所謂的強權即公理，抱持非常堅定不移的態度，你要夠強他們才會理你，川普對於習近平、普丁這些強人，他認為你們夠強，我很讚賞你們這個所謂大國的風範，所以他願意跟這個大國來談生意與和談。我們會覺得他已經把意識形態放在一邊了，把這個所謂的權力跟所謂的霸權放在前面。』

川普今年擬4會習近平 台灣問題受關注

在中國方面，川普可能會在4月訪問中國與習近平會面，而且兩人今年可能碰面4次，預料將在去年10月在南韓會晤達成貿易停火的基礎上，進一步討論貿易、芬太尼等問題。至於去年川習會中並未談及的台灣問題，是否會在雙方接下來的會晤中被提及，也備受關注。

吳崇涵表示，對川普來說，台灣就是晶片生意，他所考量的依舊是美國的利益，因此他會更希望中國在兩岸關係上不要生事，推動與中國在各項議題的談判，美中之間貿易也不會是脫鉤，而是取得對美國有利的結果。

王宏仁則認為，美中之間頻繁進行最高層級的對話，對中國來說可能是一件好事，但中國也將承受不容失敗的壓力。王宏仁提到川普雖然去年在與習近平會面並進行多次通話後，但仍在12月給予台灣史上最大規模的軍售案，也迫使中國在年底舉行大型軍演，這也顯示川普對中國的施壓持續存在。

王宏仁：『(原音)因為對川普來講，他還是要得到一些對他國家有利的承諾，中國要怎麼樣把這個給美國的承諾分成4次，而且一次又要比一次更好，這個其實會對中方造成無形中更大的壓力，因為你只要每一次的談判失敗，雙方領導人見面是不歡而散的話，那我覺得中國失去的會更多。美國馬上就會更進一步要求中國，或者說某種程度給台灣更多的優惠、給台灣更多的好處，我覺得對中國來講，這個壓力是更大的。』

期中選舉聚焦內政 左右川普任期後半命運

美國即將在今年11月迎來期中選舉，相較於外交政策，美國選民將更關注於國內問題，特別是美國的通貨膨脹與醫療支出等民生經濟問題，民主黨預料將會把「可負擔性」當作選戰主軸，希望延續過去幾場地方選舉的勝利，在期中選舉翻轉川普主導參眾兩院的局面。

吳崇涵表示，期中選舉通常是執政黨的最大挑戰、反對黨通常都會勝出，而且期中選舉最重要的還是經濟跟社會議題，美國通膨的居高不下，再加上近期美國移民與海關執法局(ICE)的執法爭議頻傳，都可能讓川普在期中選舉吃下苦頭。

王宏仁分析，共和黨目前在參眾兩院都只維持微弱多數，特別是如果由民主黨拿下眾議院，川普推行的政策與預算案的立法過程都可能被拖慢，甚至陷入施政癱瘓或停擺的局面。此外，民主黨也可能對川普發動第三次的彈劾，並召開各種聽證會追究川普在移民執法等問題上的缺失。

但另一方面，如果共和黨守住多數席次、延續全面執政，王宏仁認為，川普將延續他的各項議程，例如司法改革、人事清洗，甚至修改選舉規則，也可能推翻歐巴馬健保，施政上將可能更加強硬。(編輯：鍾錦隆)