川普2.0週年／MAGA代價？物價翻倍保費飆 傾聽來自美國社會的真實聲音

記者彭光偉／台北-美國報導

大而美法案是川普第二任期中的重要政策，該法案大幅削減了社會福利，受到各界批評。（圖／翻攝自TruthSocial @realDonaldTrump）

川普重返白宮屆滿一週年，當國際社會將目光聚焦於華盛頓的地緣戰略佈局時，美國社會內部正經歷著比川普第一任期更為深刻的拉扯。這一年來，「讓美國再次偉大（MAGA）」的口號在政策面上強勢推進，但在一般美國家庭的餐桌與帳單上，卻呈現出截然不同的樣貌。從通膨帶來的生存焦慮、高昂的溝通成本，到對國家價值觀的根本性分歧，美國人民正處於一種極度復雜的集體情緒之中，既有對實用主義的無奈妥協，也有對未來方向的深層困惑。

《三立新聞網》邀請八位來自不同州別、世代與職業背景的美國公民及台裔移民，針對過去一年的川普執政說出最直接、深刻的感受。他們之中，有剛踏入社會卻感到窒息的年輕人，有經商多年的資深業者，也有對文化與教育感到憂心的知識份子。我們將這些訊息生成八張圖卡，透過這些來自美國現場、原封不動的真實心聲，試圖撥開政治喧囂，聽見這一年來，最真切的美國聲音。

不過這八位受訪者的焦慮並非代表美國的全貌。根據美國主流媒體在川普執政週年前夕所報導的民調顯示，儘管爭議不斷，川普的整體支持率仍維持在 40% 至 45% 的區間震盪，且在共和黨核心支持者中保有極高的黏著度。

24歲的Swisher對川普2.0執政一年後的美國生活成本感到焦慮（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

喬治亞州甘斯維爾台商會長林恩如認為川普2.0上任這一年，物價、保費飆漲已經讓基層民眾吃不消。（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

美國政府雇員馬可對川普的執政表示非常悲觀與沮喪（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

猶他州的Dan認為川普的執政已經造成社會過度紛擾。（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

邁阿密台商會長王怡婷認為川普的狂人性格不適合擔任總統一職（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

從事藝術工作的White對川普改名甘迺迪表演藝術中心感到不以為然。（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

國際關係學者Leland認為美國正面臨政治兩極化的危機（圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

美籍台裔鄭昀晏認為川普執政雖然增加溝通成本，但美國立國精神不變，仍保有彈性及未來性。 （圖／記者彭光偉排版、gemini製圖）

