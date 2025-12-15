川普2.0關稅進帳逾2千億美元！最高法院裁定成關鍵

美國總統川普自2025年初以來施行的新一輪關稅政策，今年已累計徵收超過2,000億美元的關稅收入。（圖／達志／美聯社）

美國海關及邊境保衛局（CBP）於美東時間15日表示，由於美國總統川普（Donald Trump）自2025年初以來施行的新一輪關稅政策，美國今年已累計徵收超過2,000億美元（約合新台幣2.62兆元）的關稅收入。

據《CNBC》報導，CBP在聲明中指出：「自2025年1月20日至12月15日，在川普總統政府實施的超過40項行政命令之下，CBP已徵收超過2,000億美元的關稅。這一數字突顯了CBP在推動安全、公平且合規的貿易方面的成效，並強化了美國的國家與經濟安全。」

廣告 廣告

CBP局長斯科特（Rodney Scott）則在聲明中表示：「CBP的執法行動正在帶來成果。透過情報導向的鎖定、嚴格的監督與迅速行動，我們正在守護美國經濟、保護美國產業，並追究任何試圖違反貿易法規者的責任。」

這項統計數字的公布，正值美國聯邦最高法院（Supreme Court）審理這些新關稅是否屬於違法措施之際。這筆超過2,000億美元的關稅收入，僅計入2025年新實施的關稅，不包含川普第1個白宮任期內所施加的關稅。那些較早期的關稅措施並未像新關稅一樣面臨法律挑戰。

川普今年4月在未經國會授權的情況下，單方面對來自全球多數國家的進口商品施加他所稱的「對等關稅」（reciprocal tariffs）。此外，他也針對加拿大、中國與墨西哥的產品加徵所謂的「芬太尼關稅」，作為對這些國家未能遏止致命毒品芬太尼（fentanyl）流入美國的報復性措施。

不過，自川普於4月宣布大規模新關稅政策以來，11月的關稅收入出現首度下滑。政府上月徵收的關稅為307.5億美元，少於10月的311.5億美元。這一下降發生在美國進口貨運量因關稅壓力而放緩，以及川普下調部分關稅稅率的背景之下。

與此同時，如果最高法院裁定川普的新關稅屬於違法，法院可能會認定至今已繳納關稅的企業有權獲得退款。美國聯邦巡迴區上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）於8月以7比4的判決結果，維持國際貿易法院（Court of International Trade）的裁定，認定川普未經國會同意，並無權力單方面實施這些關稅。

聯邦巡迴區上訴法院在判決中指出：「憲法將徵收關稅等稅賦的核心權力，專屬賦予立法部門。關稅屬於國會的核心權力。」

11月底，倉儲式零售巨頭好市多（Costco）加入多家企業的行列，對川普政府提起訴訟，要求全額退還今年已繳納的關稅，並請求法院在最高法院審理期間，阻止政府繼續徵收相關關稅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻