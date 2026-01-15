川普2.0顛覆世界規則 貿協啟動台灣轉型計畫：布局這產業成下一座神山

去年（2025）是AI應用快速成長的一年，同時也遇上美國總統川普回鍋，造成全世界動盪，外貿協會董事長黃志芳今（15）日在年度記者會中正式宣布，貿協已啟動「3.0 轉型」計畫。

黃志芳表示，全球正進入由「川普 2.0」主導的大規模典範轉移時代，貿協將透過3大戰略方向協助台商突圍，並預告2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將首度增設「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，展現台灣科技實力。

告別大平穩時代 全球經貿進入立體戰

黃志芳指出，企業家懷念「大平穩時代」的全球時光，1990到2020年，低地緣政治、低關稅、低利率、低通膨、低障礙、全球化等，但現在是「川普2.0」時代，地緣政治動盪、大國博弈、民粹掛帥、高貿易障礙、總體經濟如鄰危崖。

黃志芳解釋，川普2.0時代把這些問題推上政治運動，川普是這場革命的領導人，讓全球典範轉移的推手。現在全球正面臨地緣政治重塑全球秩序、總體經濟重寫遊戲規則、AI科技重新定義生產力等典範轉移，產業、商業模型、金融、貿易、工作、生活方式都在改變。

過去在1980到1990年時，是第一代轉型，台灣企業轉型到中國大陸與南向國家生產，那時是把勞動密集式生產搬到這些國家。黃志芳認為，現在川普2.0讓全世界改變，台灣也在轉型，要從代工變成系統定義的設定者。

值得注意的是，IMF預測今年（2026）全球經濟成長率3.1%，美歐日的經濟成長率0.6~2.1%，都是成熟市場、是經濟帶動的主要來源。黃志芳說，貿協觀察到未來的經濟引擎仍在成熟市場，貿協辦理的台灣形象展，今年旗艦展覽會布局歐洲、日本、美國等等，以及菲律賓舉辦新南向形象展。

除了COMPUTEX代表的是台灣的護國神山半導體，貿協正要協助打造下一座神山，國防產業會是下一個重要布局，今年會舉辦國防產業論壇，定義全球標標準與資本布局。

另外貿協去年成立市場情報中心，希望提供企業最可信任的判斷力，大家都會用AI來問問題，但如果沒有足夠產業、地緣政治、供應鏈與全球布局，就不能提供無法被取代的情報力，市場情報中心結合在地與AI資源，讓業者可以做到策略管理。

COMPUTEX 2026亮點曝光 科技巨頭將齊聚

針對備受矚目的2026年 COMPUTEX，黃志芳預告展況將「盛況可期」，為順應當前 AI 實體化的發展趨勢，今年展覽將首度單獨開闢「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，成為展場最大亮點。黃志芳更透露，屆時將有多位大眾耳熟能詳的科技界巨星與重量級 CEO 親自飛抵台灣，出席參與論壇並發表主題演講，預期將再次讓台灣躍升為全球科技產業的聚焦核心。

除了實體展會的亮點，黃志芳也同步揭示了貿協在 AI 應用上的最新佈局。因應國際採購逐漸走向「AI 代理化」的趨勢，外貿協會宣布將推出全新的「AI 代理人」服務。這項服務將透過 AI 驅動的 B2B 貿易平台，建立起企業供應能力的資料中樞，旨在協助全球買主能更快速、精準地鎖定可信任的台灣廠商。此外，該系統也能協助企業最佳化使用 AI 行銷工具，透過智慧貿易的模式搶攻全球商機，精準媒合最適切的國際買主。

