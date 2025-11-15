川普2.0首對台軍售 專家：維持我妥善率、不必賦予過多政治訊號
美國政府日前批准了總值3.3億美元的對台軍售案，這是川普2.0任內首次對台軍售，主要包含F-16、C-130和IDF戰機的零附件及後勤服務。國防部副發言人喬福駿表示，此軍售有助於維持我國空軍戰備能力，強化防衛韌性。與此同時，中共「四川艦」—被稱為「小型航空母艦」的兩棲攻擊艦—於14日首次執行海測，展現其最新軍事實力，引發各界關注。
這次美國對台軍售案雖未包含指標性的完整武器系統，但對於維持國軍裝備妥善率具有重要意義。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，即使在1982年中美簽署817公報時，台美軍事交流處於低點，軍機零附件的軍售仍未停止，因此這次軍售案在政治上不必賦予過多想像。面對此軍售，我方從總統府至外交部均表達感謝，而中國大陸則強烈反彈。中國大陸外交部發言人林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，要求美方將領導人就涉台問題的承諾落到實處。中共國台辦也批評美方此舉嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。
值得注意的是，在共軍航艦福建艦月初服役後，被稱為「小型航空母艦」的「四川艦」也開始首次海試。根據央視報導，「四川艦」是全球首艘搭載電磁彈射和阻攔技術的兩棲攻擊艦，擁有130公尺長的電磁彈射軌道，能讓戰機和無人機起降，底部還有塢艙可搭載兩棲作戰營兵力。
川習會後，美方放行了對台灣的例行性軍售，但在台灣現今的政治氛圍下，各方對此有不同解讀。專家建議，民眾應理性看待此次軍售案，了解其對維持國軍戰力的實質意義，而非過度解讀其政治象徵。
