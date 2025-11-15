川普2.0首度對台軍售百億! 學者:破除國內"疑美論"
政治中心／綜合報導
美國總統川普重返白宮快10個月，首度核准2.0時代對台軍售案，是價值約3億多美元的F16、C130跟經國號的零部件、消耗品與維修服務案，國防部說能讓台灣維持防衛能量、學者則認為此時傳出軍售，有助於破除國內不斷在傳的疑美論。
我國主力戰機F-16劃過天際，為保持機隊空防力量，駐美代表處向美方要求購買零件與維修服務，獲得批准，成為川普2.0時代首批軍事採購案。
美國戰爭部對包含台灣在內多國，新的軍售，提供"F-16的雷達組件修復與返還服務"，預計2030年底完成。美國國防合作安全局也通知國會，對台軍售案還包含F-16、C130、經國號的配件、消耗品、備用與維修零件，總價3.3億美元，約為台幣102億。
國防部副發言人喬福駿說「美國基於台灣關係法與六項保證，持續協助台灣維持足夠防衛能量，有助於維持我空軍戰機戰備鞏固空防。」
美方通過、向國會遞交對台灣的軍售，包含C130等空軍飛機的維護。（圖／資料照）
國防部說軍售有助部對應對中國灰色地帶襲擾，學者更認為能破除國內"疑美論"。
國防院戰略所所長蘇紫雲說「破除所謂疑美論特別川習會後，有各種不同說法，事實上美國並沒有把台灣當交易籌碼。」
國防院副研究員舒孝煌說「重要的武器平台，我們也亟需汰換，像是空中預警機、海軍水面艦艇等等，比較高價值的載台，我們就沒看到特別的突破，(有沒有)比較亮眼東西出來，可能要等待之後的談判。」
國產戰機經國號的維護也在此次軍售中。（圖／資料照）
學者期待能有更多品項、覆蓋更廣的後勤補充，因為國防部公布台海周邊動態，從14號上午到15號上午，偵獲共機20架在台海周邊海空域活動、其中17架次逾越海峽中線、另有共艦6艘，都顯示軍品補充刻不容緩。
（民視新聞綜合報導）
