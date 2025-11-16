川普2.0首度對台軍售 解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台

國防部今（16）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，不過罕見的延後約1小時才發布新聞。針對美國宣布對台軍售後，15日大陸軍方又啟動的「聯合戰備警巡」，共有38機艦在台海周邊侵擾，其中17架次飛越台灣海峽中線；而這也是繼6日之後，本月解放軍的第二次「聯合戰備警巡」。

大陸殲16戰機。(圖/中國軍網)

根據國防部的資料，11月15日6時到16日6時，總共偵獲解放軍機30架次及解放軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有17架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部、西南及東部空域。

廣告 廣告

在我國防空識別區北面，11月15日14時20分到18時45分，有包含轟炸機的主、輔戰機4架次活動。在台灣海峽中線以西，11月15日8時5分到19時40分，有包含轟炸機的主、輔戰機及無人機22架次，其中13架次全面飛越海峽中線，且除了曾執行夜間飛行任務外，當天9時10分到20時25分，更有無人機3架次跨越中線環繞台灣南方飛行，同時北上飛到我國防空識別區北面。

大陸空警500H預警機。(圖/中國軍網)

此外，在我國防空識別區的西南面，11月15日14時30分到18時15分，則有輔戰機1架次活動。

國防部昨天晚間已發布新聞稿表示，15日下午14時50分起，陸續偵獲大陸的殲16戰機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次飛越海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部、西南及東部空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

(圖/國防部)

延伸閱讀

影/醫學革命！心臟3D列印、微奈米機器人亮相深圳高交會

驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」

台股將再創歷史新高？ 法人推演輝達財報3劇本