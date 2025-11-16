川普2.0首度對台軍售 解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台
國防部今（16）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，不過罕見的延後約1小時才發布新聞。針對美國宣布對台軍售後，15日大陸軍方又啟動的「聯合戰備警巡」，共有38機艦在台海周邊侵擾，其中17架次飛越台灣海峽中線；而這也是繼6日之後，本月解放軍的第二次「聯合戰備警巡」。
根據國防部的資料，11月15日6時到16日6時，總共偵獲解放軍機30架次及解放軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有17架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部、西南及東部空域。
在我國防空識別區北面，11月15日14時20分到18時45分，有包含轟炸機的主、輔戰機4架次活動。在台灣海峽中線以西，11月15日8時5分到19時40分，有包含轟炸機的主、輔戰機及無人機22架次，其中13架次全面飛越海峽中線，且除了曾執行夜間飛行任務外，當天9時10分到20時25分，更有無人機3架次跨越中線環繞台灣南方飛行，同時北上飛到我國防空識別區北面。
此外，在我國防空識別區的西南面，11月15日14時30分到18時15分，則有輔戰機1架次活動。
國防部昨天晚間已發布新聞稿表示，15日下午14時50分起，陸續偵獲大陸的殲16戰機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計26架次出海，其中17架次飛越海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部、西南及東部空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。
延伸閱讀
影/醫學革命！心臟3D列印、微奈米機器人亮相深圳高交會
驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」
台股將再創歷史新高？ 法人推演輝達財報3劇本
其他人也在看
中共26機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
（中央社記者吳書緯台北15日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲20架次共機，其中17架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共26機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 1 天前
克勞蒂亞風暴侵襲歐洲！英國爆發洪災 葡萄牙3人死亡、逾20人傷
英國與歐洲多地受到北大西洋的「克勞蒂亞風暴」影響，伊比利半島、威爾斯及愛爾蘭降下豪雨。威爾斯南部今（15）日一早因河水暴漲，蒙茅斯市多間商店與住家遭突發洪水侵襲，大片農地被淹沒。當局已多次對蒙茅斯發布台視新聞網 ・ 17 小時前
普發一萬 飯店加碼放大搶客
（中央社記者余曉涵台北16日電）因應政府普發現金一萬元，不少飯店業者在餐飲及住房推出加碼放大優惠，要讓民眾的新台幣1萬元更加有感，可望帶動餐飲營收成長。中央社 ・ 18 小時前
鄒時擎與西恩貝克攜手打造「左撇子女孩」 (圖)
奧斯卡最佳導演得主西恩貝克（Sean Baker）（左1）與台灣導演鄒時擎（左2）籌備電影「左撇子女孩」超過20年，兩人與演員葉子綺（前）出席亞洲國際電影節映後座談。中央社 ・ 18 小時前
學者：單戰口令朝簡潔修訂 凸顯台美軍事交流軟實力
（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍「單兵戰鬥教練」擬民國115年大幅度修正，「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史。國防院學者肯定此舉，並認為現代作戰環境與過去相差甚大，有必要朝簡潔扼要口令修訂，此變革象徵國軍文化革新，凸顯台美軍事交流軟實力，觀念改變的重要性與軍售、軍購同等重要。中央社 ・ 17 小時前
拓展國會外交 江啟臣率團訪美、巴拉圭 盼強化台美合作及深化台巴邦誼
立法院副院長江啟臣今日(16日)上午率領立法院跨黨派立委啟程前往美國底特律與友邦巴拉圭，展開國會外交行程。他受訪時表示，此行任務重大，將透過會晤美國國會議員、北美台商組織與巴拉圭國會領袖，全面強化台美交流，並前往南美洲友邦巴拉圭，深化邦誼關係。 為拓展台灣在國際社會能見度與外交空間，立法院近年積極推動「國會外交」，立法院副院長江啟臣今日率領跨黨派立委，包含民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴、吳沛憶；國民黨立委呂玉玲、黃健豪、洪孟楷及民眾黨立委張啓楷啟程訪問美國與邦交國巴拉圭，展開為期10日的國會外交行程。 江啟臣受訪表示，此行將前往美國底特律，出席北美洲台商總會活動。代表團將與在地台商深入交流，了解海外台商的經營狀況及面臨的國際挑戰，同時安排與美國國會議員及地方政要會晤。他強調，立法院有責任在政策面與國際合作層次協助台商發展，並促進台美經貿、安全等面向的合作。 另外，近年中國持續拉攏中南美洲國家，透過經濟誘因、農產品市場與基礎建設投資等手段，試圖削弱台灣的外交空間。巴拉圭作為台灣在南美洲唯一的邦交國，其立場與邦誼備受重視。 江啟臣指出，代表團也將前往巴拉圭，展開對我方在南美洲重要邦誼的正式回訪。中央廣播電台 ・ 19 小時前
空中飛人！日媒揭林佳龍上任半年訪10國 含「密訪巴黎」
根據日本《日經亞洲》16日分析報導，台灣外交部長林佳龍自去年5月上任以來，出訪頻率明顯高於過往，足跡遍及美國、歐洲與亞洲多國，顯示台灣在全球地緣政治變化下，正獲得更多實質交流機會。報導並引述一名高層消息人士指出，林佳龍9月曾低調前往法國巴黎參訪，但台灣政府對此不予置評。自由時報 ・ 17 小時前
傷兵滿營！溜馬側翼至少缺陣4週 開季僅1勝東區墊底
上季打入總冠軍賽的印第安納溜馬隊，本季開季戰績慘淡，如今再傳壞消息。前鋒 Aaron Nesmith 因左膝受傷，預計將至少缺陣一個月。溜馬隊目前傷兵滿營，明星後衛 Tyrese Haliburton 先前已因阿基里斯腱撕裂宣告本季報銷，Nesmith 的缺陣無疑是雪上加霜。鏡報 ・ 19 小時前
抗議美國對台軍售！解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台
就在美國對台宣布新一輪軍售後，台海的緊張氣息再度升高。國防部今（16）日上午發布最新監控資訊，但時間比以往延後近一小時，顯示昨、今兩日的情勢明顯不同尋常。原因正是解放軍在15日再度啟動所謂的「聯合戰備警巡」，共有38架次軍機與艦船同步出現在台海周邊，動作之密集、航線之接近，頗有「立即回應美台互動」的意味。中時新聞網 ・ 16 小時前
又來亂！國軍偵獲中國37機艦、1公務船出海擾台 17架次越中線闖我空域
即時中心／温芸萱報導國防部今（16）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（15）日上午6時至今日上午6時，共偵獲30架次軍機擾台，其中17架次逾越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域；另有中國軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。民視 ・ 19 小時前
台中梧棲區龍忠蛋行雞蛋遭驗出芬普尼 (圖)
台中市食安處稽查在梧棲區龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，要求立刻下架。中央社 ・ 17 小時前
疑涉共諜？館長被爆威脅員工「中國機關在台」 沈榮欽籲國安單位調查
知名網紅「館長」陳之漢近日捲入前員工的「毀滅式爆料」風波，事件不僅涉及性騷擾和經營糾紛，更觸及了高度敏感的國家安全議題。加拿大約克大學副教授沈榮欽在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鄭黃會」公開透明？媒體人戳：合演藍白還沒有破局的假象，一齣戲
媒體報導，民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會面。黃國昌今（16）日指出，會面在下個禮拜正式舉行，雙方黨務主管昨日已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。資深媒體人王家俊撰文分析，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
被批追殺陸配自作自受 沈伯洋嗆羅智強：可悲價值觀
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，《央視》更指將全球追捕；而沈16日被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。中時新聞網 ・ 17 小時前
金馬影展「寶島」宣傳活動 導演演員出席（2） (圖)
金馬影展電影「寶島」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，日籍男星妻夫木聰（左）、導演大友啟史（右）一同出席與現場媒體朋友揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
租補申請破百萬戶》租金補貼核准逾87萬戶 創19年來新高
全國租金補貼申請戶數首度突破100萬戶，且核准戶數已逾87萬戶，雙雙創下2007年開辦、19年以來最多的一次。內政部國土署表示，今年300億中央擴大租金補貼措施在1月1日就開放受理，原本規劃協助50萬戶租屋家庭，但截至今年10月底為止，全國申請戶數已逾102萬戶、核准戶數則超過87萬戶，也就是已經幫自由時報 ・ 22 小時前
從「統一女神」到「一中保台」 陳學聖喊話鄭麗文：準備直球對決
鄭麗文上任國民黨主席後兩岸路線備受關注，前立委陳學聖認為，鄭麗文從「統一女神」到「一中保台」，比須儘快跟候選人與支持者講清楚，直球對決，絕對不能進退失據。太報 ・ 20 小時前
日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰
（中央社台北16日電）日中關係近期高度緊張惡化。中國媒體大打輿論戰，從解放軍日報態度強硬的文章，到引述台灣政治人物反對日本的言論、日本國內的反對，以及新華社在此時報導日本流感疫情持續擴散，鋪天蓋地的警告日本，首相高市早苗言論衝擊日中關係。中央社 ・ 20 小時前
獨家／聊不停！乘客出聲勸 老翁嗆：客運不是睡覺用
獨家／聊不停！乘客出聲勸 老翁嗆：客運不是睡覺用EBC東森新聞 ・ 16 小時前
台中跨年星光熠熠 五月天自辦演唱會 蕭敬騰獨家中市演唱
再過一個多月又將跨年，台中市今年的跨年將更熱鬧，不但五月天選擇在台中市的洲際棒球場舉行跨年演唱會，台中市政府的跨年晚會，「金曲歌王」蕭敬騰在睽違5年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱；另外，「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨晚台中水湳中央公園盛大登場，今晚還有一場。自由時報 ・ 19 小時前