川普2.0首度批准對台軍售 國台辦氣炸了：倚美謀獨註定是螳臂當車

政治中心／綜合報導

美國政府於美東時間11月13日就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）的對台軍售案，進行「知會國會」程序，這也是美國總統川普在本屆任期首度對台軍售案。對此，中國國務院國台辦今（19）日發言人朱鳳蓮表示「我們堅決反對美國以任何方式向中國臺灣地區提供武器」。並批評民進黨當局為謀取政治私利，甘當美國軍火商的「提款機」，註定是螳臂當車、自取滅亡。

美國川普總統發布了他第二任首次對台軍售案，內容包含了C-130、F-16或IDF這些更件、備用零件相關維修及軍事服務等「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新台幣102億元）對台軍售案，對此，外交部長林佳龍日前對此表示歡迎，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。總統府發言人郭雅慧日前也說，誠摯感謝美國政府依據《台灣關係法》與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

廣告 廣告

今日上午國台辦例行記者會，有媒體問到美國對台軍售一事，發言人朱鳳蓮回應表示，「我們堅決反對美國以任何方式向中國台灣地區提供武器。」美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，停止「武裝台灣」，慎之又慎處理台灣問題。

朱鳳蓮還稱「民進黨當局為謀取政治私利，甘當美國軍火商的「提款機』，揮霍島內民眾的血汗錢，乞求外部勢力虛假的『保護』，只會讓臺灣更加兵凶戰危，給臺灣同胞帶來深重災難。」並正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，「倚美謀獨」、「以武謀獨」註定是螳臂當車、自取滅亡。

更多三立新聞網報導

韓國瑜不聲援沈伯洋還酸「生病要別人吃藥」 國台辦嗨喊：罪有應得

馬英九、洪秀柱批評高市早苗！國台辦注意到了：和大陸同胞一道共創統一

開臉書後又打經濟牌？國台辦「第3位發言人」亮相 經濟局長彭慶恩接任

臉書被洗版于朦朧、8964！國台辦嘴硬：收到許多祝福…民進黨如臨大敵

