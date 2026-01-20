「川普2.0」一週年發表1小時40分演說 暗示用關稅以外手段獲取格陵蘭

川普第二任期上任滿一周年，他在白宮發表了「漫談」。

美國總統川普在白宮發表了1小時40分演說，他質疑北約是否會出手相助美國，還說未來幾天在達沃斯論壇期間，他會就格陵蘭島的事，安排一系列會談，也暗示，可能用關稅以外手段獲取格陵蘭。（戚海倫報導）

美國總統川普第二任期上任滿一周年。他今天在白宮發表演講，談到格陵蘭島和經濟、移民與聯合國等話題。美國有線電視新聞網CNN報導，川普試圖收購格陵蘭島，美國和歐洲盟友間的緊張局勢日益加劇。川普今天說，他已經安排了很多會議來討論格陵蘭，也暗示，可能會用關稅以外的手段來獲得這個北極島嶼。

川普會前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。當被問到，他會採取什麼手段來獲得這片領土時，川普回答，「你們很快就會知道了」。媒體問，「格陵蘭島人已經明確表示，他們不想成為美國的一部分」，川普回答，當他與格陵蘭人交談時，「我確信他們會欣喜若狂」。至於川普是否致力於讓美國留在北約，川普說，他一直和其他北約國家保持良好的關係，「而不管你喜不喜歡，北約的實力取決於我們，沒有美國，北約並不強大」。

先前在達沃斯，法國總統馬克宏對川普的外交政策有含蓄的批評，他警告，世界正處於國際法被踐踏的處境。川普今天在白宮說，他和馬克宏與英國首相施凱爾相處融洽，不過他也說，「我不在的時候，他們會有點難堪。」