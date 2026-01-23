國際中心／程正邦報導

川普20歲帥兒「英雄救美」！倫敦法庭證實：小王子一通電話救回受暴女。（圖／翻攝自X平台 @allie__voss）

美國總統川普（Donald Trump）的 20 歲幼子巴倫（Barron Trump），除了以 205 公分的傲人身高與如男模般的俊美外型聞名，如今更增加了一個「跨海英雄」的頭銜。英國倫敦法庭近日揭露一宗駭人聽聞的暴力案，證實巴倫在 2025 年初透過視訊目睹友人遭施暴後，憑藉冷靜與果斷的反應撥打跨國求救電話，成功協助倫敦警方救出受困女子。

巴倫跨海救人行動，被國外媒體大肆報導。（圖／翻攝自X平台 @allie__voss）

驚魂 10 秒！視訊傳來慘叫聲 巴倫冷靜越洋報警

根據英國倫敦斯內斯布魯克刑事法庭（Snaresbrook Crown Court）於 21 日的聽證內容，這起驚險的救援行動發生在 2025 年 1 月 18 日凌晨。當時一名居住在倫敦東部的女子，正遭到 22 歲的俄國籍前男友馬特維魯米安采夫（Matvei Rumiantsev）瘋狂攻擊。

法庭紀錄顯示，受害女子在混亂中透過 FaceTime 向遠在美國的巴倫發出求助。雖然通話因暴力干擾僅維持了短短 10 到 15 秒，但巴倫從背景的呼救聲與撞擊聲中迅速判斷出事態嚴重。他隨即撥打英國緊急救難電話「999」，並精準提供該名女子的倫敦住址。

警方在庭上公布了當時的報案錄音，巴倫以語氣急促但條理清晰的聲音向接線員強調：「我認識的一個女生正在被人毆打，這真的是緊急狀況，請快一點！」

巴倫打電話報警的對話內容，隨著案件調查也被流出。（圖／翻攝自X平台 @allie__voss）

醋勁大發！俄籍前男友涉嫌強姦、掐喉 女子感嘆「他是上帝的訊號」

這場衝突的導火線，竟也與巴倫有關。檢方指出，被告魯米安采夫與受害女子曾交往半年，但他因不滿女友與巴倫之間的跨國友誼，長期心生妒忌。事發當晚，魯米安采夫懷疑女子與巴倫通話，憤而失控施暴。女子控訴，對方不只掐住她的脖子使其窒息，甚至涉嫌強姦及多項妨礙司法罪名。

「那通電話像是上帝的訊號，救了我的命。」受害女子在庭上對巴倫表達了無盡的感激。她強調，若非巴倫在關鍵時刻沒有掛斷電話而是選擇報警，後果不堪設想。雖然被告魯米安采夫否認所有指控，並主張證詞誇大，但警方隨身攝影機錄下的受傷畫面與巴倫的報案紀錄，已成為控方最有力的證據。

巴倫（中）是美國總統川普和梅蘭妮亞的獨子，目前還在念大學。（翻攝barronupdate IG）

白宮保持低調 紐大高材生學霸形象再加分

目前就讀於紐約大學（NYU）史登商學院的巴倫，一向維持低調的生活作風，即便成為這起英國刑事案件的關鍵證人，他仍專注於學業，並未對此公開發表評論。白宮方面亦秉持保護第一家庭私生活的原則，未發表正式聲明。

然而，這起「跨海救人」的事蹟已在國際社群引起廣泛討論。網友紛紛讚譽巴倫不僅承襲了父親的強悍特質，更展現了卓越的危機處理能力與正義感。目前案件仍在審理中，巴倫的一通電話是否會成為定罪的關鍵，全球都在看。

