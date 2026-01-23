川普20歲帥兒「跨海英雄救美」！ 一通電話救了受暴女子一命

巴倫傳出在美國撥打一通緊急電話，救了在英國受暴的女子一命。（翻攝X@cinecitta2030）

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）的20歲獨子巴倫（Barron Trump），擁有205公分身高和帥氣外型。近日英國法庭揭露，巴倫去年FaceTime視訊電話，目睹一名女子遭前男友施暴後，立刻撥打緊急電話報案。警方抵達現場後，該女子獲救，庭上證詞指出，「巴倫可能救了她一命」。

FaceTime目睹施暴後立刻報案？ 倫敦法院揭巴倫冷靜應對關鍵10秒

英國倫敦斯內斯布魯克刑事法庭（Snaresbrook Crown Court）21日聽證透露，事件發生於2025年1月18日凌晨約2點左右，當時這名女子在倫敦東部，與22歲俄國籍前男友馬特維魯米安采夫（Matvei Rumiantsev）發生激烈衝突。

根據法庭聽證中播出的通話紀錄，該名女子透過通訊，向遠在美國的巴倫求助。通話只持續約10到15秒，但巴倫聽到對方的呼救聲後，立刻意識到事態嚴重，隨即聯絡英國緊急服務（電話號碼999），並提供女子的具體住址。

警方錄音和執法部門的隨身攝影機畫面顯示，巴倫在電話中，語氣急促向接線員說：「我剛接到一個我認識的女生的電話，她正在被人毆打。這真的是緊急狀況，請快一點。」並多次強調女子正處於危險之中，請求警方迅速回應。

巴倫（中）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（翻攝barronupdate IG）

一通跨海電話改變結局？ 受害女子庭上直言「巴倫救了我一命」

警方到場後，隨即控制現場情況，並進一步確認，來自美國的報案電話，確實是巴倫本人撥打的。受害女子隨後也向警方證實當時的狀況，以及巴倫的報案行為。在庭上作證時，她對巴倫表示高度感激，形容那通報案電話「像是上帝的訊號，在那一刻救了我的命」。

庭審中指出，受害女子曾與被告魯米安采夫交往約6個月，檢方認為，魯米安采夫因不滿她與巴倫之間的友誼，心生妒忌，進而引爆這起暴力事件。女子指控，魯米安采夫不只對她施暴，還涉嫌強姦、掐她脖子到受傷，以及妨礙司法等多項嚴重罪名。但被告否認所有指控。

目前案件仍在審理中。控方律師強調，受害者的證詞與警方拍攝的影像紀錄，對釐清案情至關重要。辯方則質疑部分證詞的真實性，主張其中可能存在誤解或誇大之處，並強調被告魯米安采夫並未實際施行任何有罪行為，試圖化解相關指控。

巴倫目前就讀紐約大學史登商學院，專注於學業，並未就此案公開發表評論，白宮也未對此向媒體發表正式聲明。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

