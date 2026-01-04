川普2025年已對7國動武！ 美國外交路線全面轉向強硬

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國總統 川普（Donald Trump） 在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動，顯示白宮外交政策明顯轉向強硬。自2025年6月起，美軍陸續在中東、非洲與拉丁美洲採取軍事打擊，這樣的行動節奏，也與川普過去批評前任政府「把美國拖入戰爭」的說法形成強烈對比。

美國總統 川普（Donald Trump） 在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動。（圖／美聯社）

外界早有跡可循。美國副總統范斯（J.D. Vance） 去年2月在慕尼黑安全會議上直言，歐洲即將迎來「新警長」，被視為川普政府將對國際事務採取更強勢姿態的前哨。國際法博士卡內帕羅（Priscila Caneparo）分析，川普認為歐洲與國際組織的政策方向，與其期待的世界秩序不符，逐漸轉而不信任多邊體系，採取更接近1980年代的戰略思維，主張由美國重新主導全球和平與安全。

白宮於2025年12月公布新版《國家安全戰略》，將外交與安全重點轉向拉丁美洲與亞洲，被部分觀察人士形容為一次「路線修正」。文件雖仍標榜不干預主義，但明確強調，在必要情況下，美國將動用軍事力量維護和平與國家利益。

統計顯示，川普政府迄今已對委內瑞拉、敘利亞、伊拉克、伊朗、奈及利亞、葉門與索馬利亞共7國展開軍事行動。其中，2025年6月美軍對伊朗3座核設施發動精準打擊，宣稱目的是阻止德黑蘭發展大規模毀滅性武器；同一時期，美軍也針對葉門胡塞組織採取軍事行動，回應其在紅海襲擊商船，川普則強調此舉是為了確保全球貿易航道安全。

此外，美軍亦空襲敘利亞與奈及利亞境內的伊斯蘭國據點，因該組織近年在非洲地區快速擴張。卡內帕羅指出，川普的軍事干預並非意在讓美國捲入長期戰爭，而是透過在關鍵戰略位置展現軍事存在，建立美國或盟友的影響力，藉此強化華府的全球布局。

