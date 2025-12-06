川普2025「國家安全戰略」 顧立雄：避免危害印太和平是美國核心利益

國防部長顧立雄 資料照片：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於美國總統提出2025年「國家安全戰略」，強調嚇阻台海衝突是優先要務，國防部長顧立雄今(6)日表示，美國認為要協同嚇阻，然後避免再有任何片面危害這個區域和平穩定現狀的核心價值，作為他們最優先考量的事項。

「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇今日在台灣大學霖澤館國際會議廳舉行。曾擔任雷震公益信託基金第一任召集人的國防部長顧立雄也出席。

對於白宮剛發布的美國2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，涉台措辭被認為比川普第1次總統任期所發布的報告更強硬，甚至提到台灣8次之多，強調透過加強美國及盟邦的軍力，避免與中國爆發衝突。「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成（嚇阻的目標）」。

顧立雄對此回應說，可以很清楚的知道，美國還是採取這個印太的這個區域和平穩定作為美國的最大的核心利益，所以美國認為要協同嚇阻，然後避免再有任何片面危害這個區域和平穩定現狀的的基本的核心價值，作為他們最優先考量的事項。

顧立雄說，印太區域周邊國家來協同產生一個有效的集體嚇阻，是美國所積極要推動的。 台灣也要強化我們自我防衛的能力跟決心，台灣站在這個整個第一島鏈的前緣，沒有什麼比這個強化自我防衛能力。然後一起形成集體協同嚇阻，避免任何台海甚至整個印太區域的和平穩定有任何的改變，現在整個所有民主價值同盟的國家最首要的一項工作？

另外，總統府發言人郭雅慧也回應，第一，很清楚地點明了中國是區域和平穩定最大的威脅來源，第二、在這個戰略當中，也提到了和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的，第三、談到的是日本、南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任，第四、就整個戰略而言，最重要的目標，最後是希望能夠防止中國進犯台灣。這當中提到可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

