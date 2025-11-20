川普21日白宮接見紐約市長當選人曼達尼

美國總統川普(Donald Trump)21日將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)。川普在「真實社群」(Truth Social)發文指出，「『共產黨人』、紐約市長曼達尼要求會面，我們21日將在橢圓辦公室見面」。

曼達尼的發言人也透過聲明證實此事，聲明表示，依照即將上任的市長的慣例，市長當選人將與總統在華盛頓見面，討論治安、經濟安全和100萬名紐約市民所投票支持的議題。

川普與曼達尼都在紐約皇后區長大，但兩人的相似點也僅止於此。強烈反移民的川普曾經嘲諷曼達尼的南亞名字，並威脅若曼達尼當選將會削減紐約聯邦經費。川普最近故意念錯曼達尼的名字，「曼達米(Mandami)，隨便他叫甚麼名字」。

而曼達尼也回擊這位79歲的共和黨人，他說，「川普，我知道你正在看，我只有一句話，『把音量開大』」。白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)後來證實，川普確實有觀看曼達尼的演說。(編輯：宋皖媛)