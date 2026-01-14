川普232條款大刀隨時落下！勤業眾信攜手產官學 揭台廠因應之道

勤業眾信舉辦高峰會，邀請產官學共研台灣供應鏈在2026年面對AI和國際局勢的發展。（圖：勤業眾信提供）

2026年開局就發生美國向委內瑞拉發起戰爭、引發地緣政治動盪，同時美國總統川普的貿易政策仍在重組全球產業秩序。17日產官學專家齊聚「2026 Deloitte Future Talk」高峰會，指出台灣身處美中科技角力核心，且美國「232條款」的關稅大刀隨時可能落下，供應鏈過去強調「及時生產」的邏輯已不足以應對，取而代之的是強調風險預備的「以防萬一」。

勤業眾信今（17）日舉辦「2026 Deloitte Future Talk」高峰會，國家發展委員會主任委員葉俊顯、財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長洪春暉，以及佳世達集團、國際中橡投資、華城電機、Google Cloud等多家產業代表皆出席活動。

葉俊顯致詞時表示，受益於AI新興科技應用，台灣供應鏈去年出口表現佳，目標於2040年AI相關產值能超過15兆、創造50萬以上高薪就業。他表示，去年全球經濟呈現下行趨勢，但是台灣受益於AI應用，以及國際雲端服務業者在地投資AI基礎建設，整體出口表現亮眼，全年GDP成長超過7.37%， 為近十幾年來最佳。未來將聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控和次世代通訊等五大產業，推動「AI新十大建設」。

勤業眾信總裁柯志賢則指出，面對地緣政治、美國總統川普的貿易政策和全球AI科技發展，種種不確定性都帶給企業很大的挑戰，未來企業競爭不再是單純的效率競賽，而是能否在高度不確定的環境中，維持營運彈性與策略動能的「韌性」之戰，「台灣在全球ICT產業鏈裡面，扮演很重要的供應鏈角色。很多企業已經慢慢從過去強調經營效率、成本最小化的『全球性長鏈』，逐漸轉變成注重企業營運韌性的『區域性短鏈』。」

聚焦於企業打造韌性競爭力，勤業眾信同日發布與財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）共同撰擬的《2026 CxO 前瞻展望》報告。資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉指出，川普時代的關稅政策可能重臨，尤其基於《貿易擴展法》的「232條款」對科技產業衝擊最大。

然而，洪春暉表示，台美之間關稅談判的最終結果，還處於高度不確定，「即使有階段性結果，各位覺得，那就會是最後的數字嗎？我的答案是不知道。」他認為談判可能持續變動，企業必須為各種情境做好準備。

這股趨勢已反映在企業的實際行動上。洪春暉指出，為了應對風險與客戶要求，許多台灣的伺服器與AI相關供應鏈業者，已經開始至美國設廠，並預期未來赴美投資的壓力只會愈來愈大，後續要關注赴美設廠對獲利能力、成本壓力的影響。

洪春暉進一步點出不只美國，包括歐洲、日本和東南亞新興國家，也都在爭取供應鏈至當地投資，「不只是半導體，許多AI基礎建設，都希望能夠吸收一些從中國移散出去的產能和投資機會。將來也會很大影響到整個供應鏈的重新規劃。他也提醒，台灣在AI發展中的核心課題，在於從硬體製造轉向應用價值的創造，「台灣過去這一段時間賺到的錢，是從AI的供應鏈。但是台灣有沒有用AI來賺到錢？」

