川普25%關稅大刀懸頂 南韓朝野力拚1月內完成對美投資法案

針對南韓去年承諾的3,500億美元對美投資計畫進度遲緩，川普政府近期明確發出最後通牒，強調若非關稅壁壘與投資配套磋商持續陷於僵局，美方將毫不猶豫上調對韓關稅。面對美方強大壓力，南韓國會9日緊急通過成立特別委員會，力求在一個月內完成對美投資的相關立法程序。

南韓外交部長趙顯9日在國會簡報訪美成果時揭露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）已當面證實，川普政府對解決貿易逆差極度不耐，並直言美方曾要求南韓加碼投資並解決非關稅壁壘，但進度並不理想。葛里爾甚至撂下重話，美方正與多國討論類似問題，「沒有太多時間專門關注南韓市場」，若磋商再無轉機，將調高關稅作為改善逆差的手段，並要求韓方「理解」。

為了拆解這顆關稅炸彈，南韓國會於9日下午召開全體會議，正式通過成立審議「對美投資特別法案」的特委會，法案核心在於落實南韓承諾的3,500億美元（約新台幣11.2兆元）對美投資。由於該特委會擁有直接草擬法案的權限，預計在朝野高度共識下，將於3月9日活動期限屆滿前完成立法。

南韓產業通商部長金正官則指出，美國商務部長盧特尼克對韓方快速啟動立法程序給予高度評價。金正官分析，川普通常在表態後一週內就會將制裁措施刊登於「聯邦公報」，但距離上次喊話已過兩週卻仍未見動作，顯示美方正觀察韓方的努力，他強調，只要解決川普最介意的「立法延誤」問題，關稅上調獲得暫緩的可能性極大。

除了經貿衝突，趙顯也透露美國代表團將於本月訪韓，雙方將針對涵蓋核動力潛艦、濃縮鈾開發及乏燃料處理等高度敏感的「美韓安全所有合作項目」展開討論。





