川普25%關稅震撼！韓媒：施壓對美投資加速

美國總統川普27日突然宣布，將對韓關稅從15%提高至25%，引發震撼。韓媒《韓國先驅報》（Korea Herald）分析，恐怕是為了施壓南韓盡早實踐對美投資承諾，尤其美國最高法院的關稅裁決尚未公布，成了懸掛在川普政府頭上，隨時可能落下的利劍。

施壓南韓盡快實踐投資承諾

南韓產業研究院（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）院長權南勳（音譯，Kwon Nam-hoon）告訴《韓國先驅報》：「川普的舉動，似乎基本上是確保特別投資法案的通過，該案已在國會延宕許久，而非真的要提高關稅。」

權南勳繼續表示，再加上美國最高法院駁回川普關稅的可能性，引發華府的急迫感，想確定韓方的承諾不會再往後拖延。他分析，在美方眼中，南韓的拖延是在「試探」。

南韓經濟研究院（Korea Economic Research Institute）的首席分析師申元奎（音譯，Shin Won-kyu）也認為，川普的關稅突襲，是出於一大堆問題爆發所造成的焦慮感。這些問題包括外界批評他的格陵蘭領土野心、與歐盟和加拿大緊張升高，以及國內鎮壓反移民示威所引發的反彈。

酷澎案也成川普突加關稅原因？

多名貿易專家還指出，在美國上市的南韓電商酷澎，最近爆發大規模個資外洩遭到調查，恐怕同樣影響了川普的決策。上週南韓國務總理金民錫訪美，與美國副總統范斯（JD Vance）會面，就討論了酷澎議題。據南韓官員表示，雙方同意將問題加以管理，以免造成兩國政府之間的誤解。

美國的投資人與議員，都批評南韓對酷澎的調查帶有「歧視性」。去年12月，美國國務院也對首爾的監管動作表達「高度」，因為有影響線上平台業務的疑慮。

與美國密切溝通投資立法過程

川普的25%關稅大棒，猝不及防。首爾強調，將與華府就對美投資案的立法過程，密切溝通，同時也在擬定回應的策略。

青瓦台稍早稱，並未收到美方提高關稅的官方通知，將就此緊急召開會議討論對策。南韓產業通商部長金正寬，人在加拿大訪問，據其辦公室表示，他之後將到訪美國與對口官員磋商此事，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正在安排當中。

南韓西江大學經濟學教授沈允（音譯，Yoon Heo）直言，川普單方面在社群發文就推翻兩國議定條款的行為，不只違反外交慣例，就外交角度來看，也是很難理解。

