川普28點俄烏和平計畫 吳志中：台灣反對大國武力擴張領土

外交部次長吳志中 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於川普政府近日提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，包括要求烏克蘭割地等條件，外交部次長吳志中今(24)日受訪表示，歐洲對此是有很大疑慮，對此看法與美國不盡然是一樣的。台的的立場是反對大國藉由武力擴張領土。

外交部次長吳志中今日出席立法院外交及國防委員會專案報告，並於活動前受訪。

對於美國總統川普提出俄烏28點和平計畫，包括領土割讓的議題，媒體詢問，也讓疑美論氛圍，吳志中坦承，歐洲對這方面提出的各種條件也是有很大的疑慮，基本上就是美國提出來的。讓戰爭盡早結束他覺得這是大家、至少歐洲跟我們台灣跟美國，很大的共識。如何結束，現在美國提出它的一個看法。

吳志中說，他認為，台灣的立場反對大國藉由武力來擴張領土，早點和平現在是很重要的一個方向原則，目前我想這都還不是最終方案。是歐洲在這一方面的看法跟剛才提到的跟美國並不盡然是一樣。

