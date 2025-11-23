川普28點俄烏和平計畫 陳冠廷憂：恐成薄弱的停火紙張
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
面對美國總統川普提出的「28點烏克蘭和平方案」，民進黨立委陳冠廷今（23）日強調，國際社會必須回到最基本的事實：「烏克蘭是遭受武力侵略的一方」。他強調，只有在尊重烏克蘭主權、安全與人民意志的前提下，任何和平安排才可能具有持續性；若忽視這個核心，就會讓和平變成「一張薄弱的停火紙張」，無法真正制止侵略。
陳冠廷指出，烏克蘭之所以能挺過最嚴峻的時刻，是因其捍衛的是自己的國家與人民，而不是任何人的戰略棋局，這也是為什麼國際社會在此刻必須展現更堅定的態度。他說，歐盟的支持一直是烏克蘭能持續抵抗侵略的重要力量，而在這個關鍵時刻，歐盟更應該提升援助的強度與清晰度，確保烏克蘭在軍事、經濟與民生層面有足夠支撐。
「美國提出的28點方案牽動整個歐洲安全架構，也會深刻影響烏克蘭的主權與未來走向。」陳冠廷強調，主權、邊界、安全這些關鍵問題，不可能在時程壓力下由外部力量替烏克蘭決定，所有談判都必須以烏克蘭的需求與意願為核心，而不是以侵略者的要求或利益為出發點。
「如果國際社會在此刻採取錯誤訊號，將會對全球秩序造成深遠傷害。」陳冠廷特別警告，一旦世界默許侵略者獲得部分利益，等於向強權與極權國家傳遞危險訊息：發動戰爭不需要全面勝利，只要能取得部分戰果，就有機會被接受、被容忍，這只會引起下一個重大的戰爭，不要忘記英國前首相張伯倫的「我們這個時代的和平」的綏靖政策。
陳冠廷明確點名，像中國、俄羅斯、北朝鮮這類習慣以武力威脅周邊的政權，最擅長從國際妥協中尋找下一步擴張的空間。他憂心，若國際社會錯誤示範，就可能助長更多的冒進行為，使未來的危機更加頻繁，「這不僅威脅歐洲，也會讓印太地區承受更多不必要的風險」。
陳冠廷表示，真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取，也不能讓侵略者從武力行為中獲得實質利益。他強調，如果世界希望避免下一次侵略，最重要的原則就是讓全世界看到「承受武力的一方不會被放棄，捍衛自由的一方不會被要求付出額外代價」。
「越是艱難的時刻，越需要站在被侵略者的一邊。」陳冠廷最後指出，台灣對威脅的敏感度比任何地方都高，因此更能理解烏克蘭的處境。他表示，台灣與烏克蘭國會議員友好協會將持續與國際夥伴合作，支持烏克蘭的主權、安全與重建，也將持續呼籲全球民主國家堅守原則，避免任何短期化的錯誤安排，傷害長期的和平與穩定。
照片來源：陳冠廷辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
有影／【匯流民調2026新北市長選舉最新民調3-3】蘇巧慧按步調爭取認同 劉和然持續深耕29區、黃國昌稱謙卑努力
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
花蓮富里推弱勢者救護車轉診補助 每趟補助6千元
（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）照顧弱勢者突發疾病或緊急狀況能獲及時醫療，花蓮富里鄉公所推「救護車轉診補助」，自明年起經指定醫療院所醫師評估需於24小時內轉診至縣內其他醫療機構者，每趟補助6000 元。中央社 ・ 13 小時前
美擬給俄軍赦免 布查居民憤：舊傷未癒又添新痛
（中央社基輔23日綜合外電報導）在烏克蘭基輔近郊布查鎮，亂葬崗與教堂牆面彈痕足以訴說著過去俄羅斯占領的苦難；然而，居民舊傷未癒，新的痛楚又將到來：美國主導的和平方案擬對戰爭暴行加害者提供一體適用的戰後赦免行動。中央社 ・ 16 小時前
南非G20峰會宣言 聚焦關鍵礦產、貧富不均、氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天在南非舉行的高峰會中通過一份宣言，聚焦攸關關鍵礦產取得、對抗貧富不均以及因應氣候變遷的相關措施。中央社 ・ 1 天前
校事會議修法 專家民團建議強化分流、納第三方機制
（中央社記者林敬殷台北24日電）校事會議遭質疑助長濫訴，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，刪除匿名檢舉但規定增訂輔佐人機制等。立法院教育及文化委員會今天舉行公聽會，不少專家團體建議強化分流、納入第三方機制，也有人呼籲應保留匿名管道。中央社 ・ 14 小時前
70歲任達華突「跌倒翻滾一圈」 愛妻在旁嚇愣 驚險畫面曝光
香港影帝任達華活躍於演藝圈50年，累積上百部代表作，還曾與好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）演出《古墓奇兵》系列，即使現已70歲，仍持續推出新作，也在繪畫、運動領域展現其依舊寶刀未老。怎料，他日前出席活動時，突然跌倒在地且翻滾一圈，令在場所有人都嚇壞。中時新聞網 ・ 1 天前
不只海軍沱江艦可能移撥濱指部 傳快速布雷艇也曾納入討論
海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，將納入海鋒大隊所屬反艦飛彈車、海洋監偵部隊及「光華六號」飛彈快艇，是否將可掛載雄三超音速反艦飛彈的12艘600噸「沱江級」巡邏艦一併納入，還在研討當中。知情人士說，考量濱指部任務屬性，原隸屬海軍192艦隊的快速布雷艇，也曾納入討論之列，但尚無結論。自由時報 ・ 1 天前
烏克蘭無人機襲擊莫斯科州 引發電廠火警
（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫表示，烏克蘭無人機今天襲擊莫斯科州沙圖拉電廠（Shatura Power Station）引發火警，迫使當局啟動備用電力系統。中央社 ・ 1 天前
黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流
（中央社台北23日電）中日關係緊張之際，20國集團（G20）峰會當地時間22日起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗均有出席峰會，但兩人未見有明顯互動交流。日前中國外交部重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。中央社 ・ 1 天前
21歲俄烏戰爭難民擊敗「橫綱」 成日本大相撲首位烏克蘭冠軍
3年前為了逃離俄烏戰火前往日本的烏克蘭相撲力士安青錦（Danylo Yavhusishyn），昨（23）日在九州大相撲奪冠，成為史上首位在日本大相撲比賽中拿下冠軍的烏克蘭力士。日本媒體報導，安青錦名字中的「青」字，即是取自烏克蘭國旗中代表色。公視新聞網 ・ 14 小時前
2026恢復公投綁大選 廢止「憲訴法」修法連署卡關未破萬
公投綁大選復辟，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法共4案公投案，若順利成案，可望在2026與地方選舉併同舉行。不過，公投領銜人趙偉程受訪表示，憲訴法案二階倒數七十天，至今連署未破萬份，與30萬目標相差甚遠，喊話行政院可以鼓勵公務員參與連署，透過公投解決憲政危機。自由時報 ・ 1 天前
澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力
（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭與美國高官在瑞士日內瓦會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天稱讚雙方取得「重要進展」，但他也說，要談判結束俄烏戰爭，仍需更多努力。中央社 ・ 8 小時前
藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
政治中心／張予柔報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。民視 ・ 1 天前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。中央社 ・ 1 天前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 1 天前
鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤：早聽聞地方盛傳
「鄭文燦參選2026並非空中樓閣」，凌濤指出，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號...CTWANT ・ 1 天前
無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言
二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。中天新聞網 ・ 1 天前
《國際政治》CNN：川普逼烏克蘭簽28點計畫和約 暗藏俄3大算計
【時報-台北電】美國總統川普要求烏克蘭在27日前，簽下美方近日向烏克蘭遞交的一份俄烏和平方案。儘管他週六（22日）改口稱，此和平計畫非最終方案。但這份外洩的28點計畫，對基輔而言，代表著令人恐懼的大倒退。 美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份計畫有想假裝追求和平的俄羅斯人共同構思，而它之所以會外流，是因為烏克蘭人與歐洲人認為它的內容荒謬至極。草案的大部分內容，都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡會談時提出的要求相似。 俄軍目前或許正處於一年來最佳的戰場位置。他們正逼近飽受戰火摧殘的烏東軍事樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，紅軍城）。一旦占領，俄軍在往首都基輔方向前進的路途中，西側幾乎不再有阻擋。 烏克蘭則持續出現高逃兵率與逃避徵兵問題，人力困境更加嚴重。基輔在無人機上的優勢，被俄羅斯迅速的學習與創新所侵蝕。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的支持度又因其核心圈涉及能源醜聞而跌到最低點。 俄方主動出擊，顯然是要利用烏克蘭或許是前所未見的脆弱時刻，當國內政治危機威脅削弱澤倫斯基對前線危急局勢的應對能力。也說明為何莫斯科竟又再次提出一系列苛刻要求。這些要求此前已被烏克蘭時報資訊 ・ 1 天前
蘇巧慧獲徵召首度同框 賴清德幫拉票讚人才
[NOWnews今日新聞]新北市宜蘭縣同鄉會昨日舉行會員大會暨理事長連任就職典禮，現場超過千人出席，不僅總統賴清德出席致詞，還包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧與宜蘭縣長參選人林國漳等多位民代都到場，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 1 天前