川普28點俄烏和平計畫 陳冠廷憂：恐成薄弱的停火紙張

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

面對美國總統川普提出的「28點烏克蘭和平方案」，民進黨立委陳冠廷今（23）日強調，國際社會必須回到最基本的事實：「烏克蘭是遭受武力侵略的一方」。他強調，只有在尊重烏克蘭主權、安全與人民意志的前提下，任何和平安排才可能具有持續性；若忽視這個核心，就會讓和平變成「一張薄弱的停火紙張」，無法真正制止侵略。

陳冠廷指出，烏克蘭之所以能挺過最嚴峻的時刻，是因其捍衛的是自己的國家與人民，而不是任何人的戰略棋局，這也是為什麼國際社會在此刻必須展現更堅定的態度。他說，歐盟的支持一直是烏克蘭能持續抵抗侵略的重要力量，而在這個關鍵時刻，歐盟更應該提升援助的強度與清晰度，確保烏克蘭在軍事、經濟與民生層面有足夠支撐。

「美國提出的28點方案牽動整個歐洲安全架構，也會深刻影響烏克蘭的主權與未來走向。」陳冠廷強調，主權、邊界、安全這些關鍵問題，不可能在時程壓力下由外部力量替烏克蘭決定，所有談判都必須以烏克蘭的需求與意願為核心，而不是以侵略者的要求或利益為出發點。

「如果國際社會在此刻採取錯誤訊號，將會對全球秩序造成深遠傷害。」陳冠廷特別警告，一旦世界默許侵略者獲得部分利益，等於向強權與極權國家傳遞危險訊息：發動戰爭不需要全面勝利，只要能取得部分戰果，就有機會被接受、被容忍，這只會引起下一個重大的戰爭，不要忘記英國前首相張伯倫的「我們這個時代的和平」的綏靖政策。

陳冠廷明確點名，像中國、俄羅斯、北朝鮮這類習慣以武力威脅周邊的政權，最擅長從國際妥協中尋找下一步擴張的空間。他憂心，若國際社會錯誤示範，就可能助長更多的冒進行為，使未來的危機更加頻繁，「這不僅威脅歐洲，也會讓印太地區承受更多不必要的風險」。

陳冠廷表示，真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取，也不能讓侵略者從武力行為中獲得實質利益。他強調，如果世界希望避免下一次侵略，最重要的原則就是讓全世界看到「承受武力的一方不會被放棄，捍衛自由的一方不會被要求付出額外代價」。

「越是艱難的時刻，越需要站在被侵略者的一邊。」陳冠廷最後指出，台灣對威脅的敏感度比任何地方都高，因此更能理解烏克蘭的處境。他表示，台灣與烏克蘭國會議員友好協會將持續與國際夥伴合作，支持烏克蘭的主權、安全與重建，也將持續呼籲全球民主國家堅守原則，避免任何短期化的錯誤安排，傷害長期的和平與穩定。

