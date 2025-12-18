川普3.0有譜？ 律師：憲法對第三任期規定不明確

華爾街日報(Wall Street Journal)17日報導，美國總統川普(Donald Trump)討論了律師德爾紹維茨(Alan Dershowitz)的一本書稿，內容是在探討川普依照憲法能否第三度擔任美國總統。

川普有意挑戰第三任期已令反對人士和憲法專家感到驚慌不安，他們認為此舉將考驗美國憲法第22條修正案，美國國會在小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)第四度當選總統後通過了這項修正案。

小羅斯福在1930年代美國經濟大蕭條和二戰期間擔任總統，他在連當3屆後又贏得第四任，但於1945年第四任就職數月後因病辭世。國會在1947年通過第22條修正案，將總統任期限制為2個4年。

不過，德爾紹維茨表示，他16日在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會談中告訴川普，憲法對這項議題的說法並不明確。

他把一本將在明年出版、書名為「川普總統依照憲地能否有第三任期？」(Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term?)的書稿交給川普，書中列出了個人可能連任第三任期的各種情形。

德爾紹維茨說，川普告訴他，打算看看這本書，並詢問他對有關第三個任期的看法。這位律師在接受華爾街日報訪問時說，「他覺得這是個很有意思的知識性問題」。「我認為他會選第三個任期嗎？不，我不認為他會競選」。

這位共和黨籍總統10月曾表示，他不會尋求第三任期。在經過數月來暗示有意測試憲法對這項議題的措辭用語後，這是一項明顯的轉變。他當時說，「如果你讀過憲法就會很清楚—我不被准許參選。這很可惜，但我們有很多很棒的人才」。

當被問到這篇華爾街日報的報導時，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)17日表示，如果川普能夠在任更久的話，將會是美國人民的幸運。

川普在2016年和2024年贏得總統大選，但他仍不實地聲稱，他因為廣泛的選民舞弊而輸掉了2020年的選舉，他的數百萬支持者也抱持同樣看法。

然而，許多調查並未發現舞弊證據。在浮華世界(Vanity Fair)本週發表的訪談報導中，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)說，川普「知道他不能再選」。 (編輯:柳向華)