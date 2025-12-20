川普3500億元軍售 國軍砲兵現代化揭開序幕

川普總統第二任期內的第二次對台軍售，美國國防安全合作署（DSCA）17日罕見的一口氣公布8項，總額111億540萬美元（新台幣約3500億元）軍售案，除了M109A7型自走砲是新型武器裝備之外，其餘都屬於增購、維修性質，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、拖式飛彈、標槍飛彈、反裝甲型無人機飛彈系統、AH-1W型攻擊直升機零附件、台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）及魚叉飛彈可修件檢修；其中最值得關注的便是砲兵現代化相關裝備。

M109A7自走砲。(圖/BAE公司)

廣告 廣告

此次最主要的武器裝備中，M109A7型自走砲案約40.3億美元，包括60輛M109A7型155公厘自走砲、M992A3型履帶彈藥車（CAT）、13輛M88A2型裝甲救濟車（ARV）、4080具精準導引套件（PGK）、42套國際野戰砲戰術資料系統（IFATDS），以及M795型155公厘砲彈、M2A1型機槍等。

海馬士多管火箭系統案約40.5億美元，包括82輛M142型高機動砲兵火箭系統、420枚M57型陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、756枚M31A2型導引多管火箭（GMLRS-U）、447枚M30A2型導引多管火箭（GMLRS-AW）、39輛M1152A1型悍馬車、45套國際野戰砲戰術資料系統，以及M28A2型低成本減射程訓練彈（LCRRPR）、M1084A2/M1089A2型中型戰術卡車系列（FMTV）等。

M992A3彈藥車。(圖/美國陸軍)

至於拖式反裝甲飛彈案約3億5300萬美元，包括1545枚BGM-71F-7 RF型拖二B式飛彈、14枚抽樣飛測（FTB）用的拖二B式飛彈，以及24套改良目標獲得系統（ITAS）等。標槍反裝甲飛彈案約3億7500萬美元，包括1050枚FGM-148F型標槍飛彈、10枚抽樣飛測用的標槍飛彈，以及70具標槍輕型指揮發射單元（LwCLU）等。

此外，反裝甲型無人機飛彈系統案約11億美元，包括Altius-700M、Altius-600型滯空彈藥，不過並未公布採購數量。AH-1W型攻擊直升機零附件案約9600萬美元。台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）案的美方名稱為台灣任務網路（TMN）軟體、裝備、服務等，約10.1億美元。魚叉反艦飛彈維修案約9140萬美元，包括魚叉雷達尋標器、送回維修等。

Altius-700M滯空彈藥。 (圖/Anduril)

其中國軍首度獲得的M109A7型自走砲，將可用於逐漸取代現役的M109A2/A5型155公厘自走砲，也是首度獲得的M992A3型履帶彈藥車，則能填補已除役、自製CM24/CM24A1型彈藥車的戰力空隙，未來搭配國際野戰砲戰術資料系統，以及3個軍團砲指部的高機動砲兵火箭系統，長期戰力老舊的國軍砲兵部隊，終於可以開始現代化的腳步。

延伸閱讀

遭質疑未即時逮捕張文阻憾事 警方公布作案時間點回應

張文犯案預謀多時！準備17顆煙霧彈、15罐汽油彈、多把刀具闖北車

台北隨機傷人案引恐慌 黃揚明嘆：最信小橘書的人製造最多假訊息