川普4月初北京晤習近平今年可望見4次 聚焦台海與貿易談判



美國政治媒體《Politico》引述3名熟悉行程的匿名消息人士報導指出，美國總統川普預計將於4月第1週訪問北京，與中國國家主席習近平舉行外界期待已久的高峰會。若成行，這將是川普重返白宮後，首次與習近平面對面會晤。

《Politico》同時指出，這場北京峰會可能只是開端，川普與習近平今年預計將有多達4次會面，雙方正試圖在競爭加劇的美中關係中尋求新的溝通管道。

川普去年秋天在南韓與習近平會談時，曾公開承諾將於今年4月訪中，但白宮迄今尚未公布確切日期。1名不具名白宮官員透露，相關行程仍在協調中，「時間尚未最終敲定」。白宮與中國駐美大使館目前均未對報導置評。

在通話中觸及台灣問題

兩國元首近期互動頻繁。上週川普與習近平再度通話，被外界視為為峰會鋪路的重要一步。雙方討論議題廣泛，從貿易談判、軍事安全到國際衝突均涵蓋其中。



川普隨後在自家社群平台Truth Social發文形容，這是1場「非常好」且「時間長、內容深入」的通話。他表示，雙方談及4月訪中行程、台灣議題、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及能源與農產品貿易等多項重點。

其中經貿議題尤其受到關注。川普指出，中方有意增加向美國採購石油與天然氣，並考慮大幅加碼農產品訂單，包括本季將大豆採購量提高至2000萬噸；此外，雙方也談及飛機引擎交付等產業合作問題，「氣氛非常正面」。

值得注意的是，川普透露雙方在通話中觸及台灣問題。相較去年10月兩人在南韓會晤時並未公開討論台灣，此次主動提及，顯示台海局勢可能成為春季峰會前的潛在敏感焦點，也為會談增添變數。

在貿易摩擦、區域安全與台海緊張升溫的背景下，此次訪中行程不僅攸關兩國經濟合作走向，也被視為測試川普第二任期對中政策的重要風向球。

