川普4月將見習近平 日媒曝台灣問題成焦點

▲川普4月將訪問中國，與習近平舉行會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）將於4月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。外媒披露，美國農產品擴大出口及台灣問題，將成為雙方會談焦點。

日本《產經新聞》引述美國政治媒體《Politico》報導，川普正計劃於4月訪問中國，中美雙方正就4月第一週舉行「川習會」進行最後協調。此次訪中將是川普去年1月就任第二任期以來首次訪中，也是繼去年10月後第二次與習近平面對面會談。

川普4日曾與習近平通話討論訪中計劃。據悉，雙方在通話中探討了中國採購美國產石油、天然氣，以及擴大進口美國農產品等議題。川普似乎希望透過4月的面對面會談，進一步落實並擴大美國的經濟利益。

另一方面，習近平在通話中強調，台灣問題是美中關係最為重要的問題，要求美方審慎處理美國對台軍售。顯然是針對川普政府去年12月批准的史上最大規模對台軍售案。

報導指出，川普去年10月舉行的美中領導人會談並未討論台灣問題，但預計在4月訪中時，台灣將會是討論重點。而在訪中之前，川普計劃

