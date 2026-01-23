川普4月將訪中！曝習近平今年底回訪美國

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）表示，將於4月訪問中國，中國國家主席習近平將於年底訪美。

據海峽時報報導，川普22日在空軍一號上表示，將於4月訪問中國，習近平將於2026年年底訪問美國，「我期待見到習近平主席，我一直與中國的習近平主席保持良好的關係」。

川普也提到，新冠疫情期間，世界兩大經濟體的關係變的緊張，但此後已經顯著改善，中國目前正在大量購買美國大豆，對美國農民來說是件好事。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

越南旅遊「沒帶護照就罰100萬盾？」真相曝光 關鍵細節一次看懂

這國旅遊中毒？台灣遊客不再只瘋日本韓國 2026年趨勢改變

古巴發抖中！失去靠山馬杜洛 美媒爆：川普政府擬年底推翻該政權