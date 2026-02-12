川普4月訪中貿易戰可望再休兵1年？陸外交部：雙方保持溝通
美國總統川普4月初將訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤，大陸外交部今表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，雙方就此「保持著溝通」。
大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，消息指川普（Donald Trump）預計將於4月初訪問中國大陸，且中美可能繼續延長貿易休戰，中方能否證實並說明情況，大陸外交部發言人林劍做出上述表示。
林劍指出，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用」，他表示，不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪中的願望，習近平重申對川普訪中的邀請，「雙方就此保持著溝通」。林劍說，「中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。」
香港英文媒體《南華早報》（SCMP）今引述知情人士披露，川普料3月31日抵北京，與習近平4月初在北京會晤，雙方正評估將去年在南韓釜山達成的貿易休兵協議，延長最多1年，並進一步下調部分關稅與放寬出口管制。
南華早報：川普料3/31抵北京 貿易休戰可望「再延1年」
香港英文媒體《南華早報》（SCMP）今引述知情人士披露，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計4月初在北京會晤，雙方正評估將去年在南韓釜山達成的貿易休兵協議，延長最多1年，並進一步下調部分關稅與放寬出口管制。
