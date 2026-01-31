川普4月訪陸鋪路？ 國防戰略報告避提台灣引鷹派憂慮

美國總統川普（Donald John Trump）預計今年4月訪問大陸，美國政治新聞媒體Politico報導指出，過去幾周川普政府在談論印太地區防禦戰略時，對於台灣的角色突然變得低調，五角大廈日前發布的《國防戰略》未提及台灣,引發美國國會對陸鷹派的憂慮。前國安官員指出，川普要為「美好的北京之行」鋪路。

川普、習近平。（資料照／路透社）

Politico「國安日報」專欄1月30日指出，白宮去年12月發布的《國安戰略》明言「嚇阻台灣（台海）衝突」是一項關鍵優先事項，美方並於同月批准價值110億美元的對台軍售。相形之下，五角大廈1月23日發布的《國防戰略》並未提及台灣，而是以更模糊的「第一島鏈」作為表述，並強調美方的目標是與北京維持「戰略穩定」，以期在該地區實現一種「體面和平」。

廣告 廣告

儘管五角大廈曾表示「對台政策依然維持不變」，然而川普於1月初接受《紐約時報》專訪時，在被問及大陸國家主席習近平是否可能對台灣發動「斬首」打擊時表示，「他認為那是中國的一部分，他要做什麼，取決於他自己。」這席話加深了美國官方模稜兩可的態度。《國防戰略》內容及部分川普政府高層的言論，引發美國國會鷹派人士以及曾參與制定對陸戰略者的憂慮，認為川普政府正刻意淡化美台防務關係，以避免在預定4月舉行的「川習會」前激怒北京。

曾於小布希（George W. Bush）總統任內擔任白宮國安會中國事務主任的偉德寧（Dennis Wilder）表示，「這是川普在白宮改寫了戰略。五角大廈早就呈送這份文件，但他們重新改寫，因為川普想要一次美好的北京之行。」去年11月初，日本首相高市早苗在眾議院答詢時稱「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，因而引發大陸激烈反彈，並升高對日本的文攻武嚇。但高市原期望獲得川普政府的大力聲援，卻未能如願。

美國五角大廈。（資料照／美聯社）

美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（Randall G. Schriver）與「美國企業研究所」資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）等學者，1月30日在《外交事務》撰文指出，美國不能讓日本單打獨鬥。薛瑞福曾在川普1.0時期擔任國防部印太安全事務助理部長。學者指出，針對北京施壓動作，華府對東京的支持顯得冷淡甚至不存在，這是一種錯誤。他們認為，美國應利用日本新近展現的軍事實力，透過提振美日同盟建構其印太戰略。

文章指出，近年來日本不斷在強化軍力，從守勢轉向攻勢戰略，並與澳洲、菲律賓及英國等國建立集體防禦安排。美國應抓住這一契機，而不能將此視為撤出印太地區的藉口，否則在嚇阻大陸奪取台灣或在其他地區破壞穩定方面，華府將處於更加不利的地位。學者認為，日本採行新的軍事態勢對美國來說是難得的禮物，一個完全忠誠的盟友願意成為區域集體防禦的前沿支柱。華府應加強與日本的防衛合作，而嚇阻大陸需要建構一個以聯合規畫、協同作戰部隊和一體化經濟安全政策為核心的聯盟架構。

川普22日表示，他計畫於4月訪問大陸，並指出習近平將在今年晚些時候訪美。美國財長貝森特（Scott Bessent）則形容，美陸關係已達到「非常好的平衡」，他預計兩國元首今年可能在不同場合會晤達4次之多。川普出席完瑞士達沃斯「世界經濟論壇」後，搭乘「空軍一號」專機返美時向媒體發表談話。他表示期待與習會面，又稱「我與習主席一直保持良好關係。」川普說，美陸關係在疫情期間陷入緊張，但之後已經明顯改善。他提到，大陸已開始大量採購美國大豆，這對美國農民是好事。

貝森特。（資料照／美聯社）

貝森特在接受Politico專訪時表示，美陸關係已達到「非常好的平衡」，即使雙方有分歧，未來也不太可能演變成去年那樣的全面經濟衝突。他還說，川習今年可能會面4次之多，並維持富有成效的互動關係。他列舉的時機包括川普將於4月訪陸、習可能在夏季回訪華府或是佛州海湖俱樂部，以及兩人可能於邁阿密舉行的20國集團峰會同場。貝森特也透露，川普有興趣出席11月在深圳舉行的亞太經合會峰會。貝森特稱，川習已為美陸整體關係定下基調，即使出現問題，他們可以立即聯繫，迅速緩和局勢。

去年10月30日，川普與習近平於韓國亞太經合會峰會期間在釜山舉行雙邊會談，會後川普就告訴記者他將於4月訪陸。當時美陸達成1年的貿易休戰協議，取消川普對大陸加徵的多項關稅，以及北京方面採取的報復措施。釜山「川習會」未提到台灣議題。但去年11月7日，高市早苗在眾院答詢時明言「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，導致陸日緊張局勢急劇升溫。習近平其後於11月24日晚間與川普通電話，據新華社報導，習「闡明了中方在台灣問題上的原則立場」。

美方在總結中沒有提到台灣，而川普表示已接受習的邀請，將於4月訪問北京。

23日，大陸外交部發言人郭嘉昆被問到元首互訪之事時，答說目前沒有可以提供的信息。郭表示，「中美關係穩定發展符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。」

延伸閱讀

周忠菲/川普「好夢常驚」和平委員會暫時無解

鄭麗文想見習近平！郭正亮曝賴清德超焦慮：3月一定會下手

美司法部公開3百萬頁艾普斯坦檔案 川普、盧特尼克等人被提及