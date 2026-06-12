川普6/14在白宮辦終極格鬥賽 退伍老兵質疑利益輸送提告

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美國總統川普宣布，14日將會在白宮舉辦終極格鬥冠軍賽UFC。雖然川普表示這是為了慶祝美國建國250週年，但這一日也剛好是他的生日。目前白宮南側草皮上已經搭起舞台以及八角鐵籠，為週末的精采大戰做好準備。

這項祝壽活動引起了爭議，有越戰退伍老兵質疑川普利益輸送，已經向法院提告。不過，武術和格鬥近年在美國的確越來越受到歡迎。雖然過去可能給人逞勇鬥狠的刻板印象，觀眾群也相對有限，但是社會已經逐漸能用「運動」的角度理解格鬥。像是這位先生從事武術活動多年，他平常也是免疫學方面的博士生。他認為，格鬥其實能讓人培養紀律，學會堅持完成目標。

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免疫學博士生、柔術黑帶喬許表示，「我成長時不是成績很好的學生，但是我發現了武術，讓我有動力持之以恆，接受挑戰，努力達成目標，每日都努力訓練，早起重訓等等。」

鏡頭轉到法國巴黎。這裡即將在週末登場的是日本的傳統運動「相撲錦標賽」。有60多位相撲力士特別從日本飛往法國，準備在土俵一較高下。

第74代橫綱豐昇龍智勝說道，「這是我第一次來到巴黎，我覺得很榮幸在這第一次的訪問，透過相撲來和巴黎的大家相識。」

對於許多法國觀眾來說，相撲仍是相對陌生的活動。因此也有選手表示，希望透過這場競技，讓法國民眾體會相撲的魅力。

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