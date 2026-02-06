川普7月將認外星人存在？導演爆料聯合國演說稿已備妥 證實回收遺骸

國際中心／綜合報導

外星生命是否存在即將揭曉？英國紀錄片導演馬克·克里斯多福·李（Mark Christopher Lee）近日拋出震撼彈，宣稱美國總統川普已備妥一份歷史性講稿，準備正式承認「人類在宇宙中並不孤單」，證實外星人存在。據傳，這場演說預計於2026年7月8日聯合國大會上發表，日期還刻意選在「羅斯威爾UFO事件」79週年。儘管白宮與聯合國目前均未證實此行程，但消息已在全球引發熱議。

人類在宇宙中是否孤單的謎題，可能在2026年正式揭曉。英國紀錄片導演李馬克近日向媒體拋出震撼彈，宣稱取得川普政府內部消息，證實美方正準備一場名為「揭露演說（Disclosure Speech）」的歷史性聲明。該演說日期刻意選在「羅斯威爾UFO事件」屆滿79週年的紀念日，選址則定於聯合國大會，展現出向全球公開的高度規格。

英國紀錄片導演馬克·克里斯多福·李（Mark Christopher Lee）近日宣稱，美國總統川普已備妥一份歷史性講稿，證實外星人存在。（示意圖／Pixabay）

據外媒《IBTimes》報導，這份爆料內容極具衝擊性。知情人士透露，川普將在演說中正面承認，美國政府確實曾回收過「非人類起源」的飛行器殘骸以及乘員遺體，並證實過去數十年間，民間流傳的祕密外星研究計畫並非虛構。李馬克指出，川普此舉意在回歸1947年羅斯威爾軍方最初發布「發現飛行圓盤」的真實立場，推翻隨後所謂「氣象氣球」的遮掩說法。

回顧UFO歷史，1947年7月8日，美軍首度對外發布發現不明飛行物的新聞稿，雖在24小時內隨即改口撤回，但已成為當代UFO研究的基石。支持者認為，由大國元首結合歷史象徵進行揭露，能為人類文明帶來轉折性衝擊；然而，部分懷疑論者則保持審慎，質疑如此高等級的國家機密何以流傳至國外導演手中，且過往類似的「真相即將大白」預言多以雷聲大雨點小告終。

對此，目前白宮與聯合國均未證實相關行程。政治分析家認為，此消息反映出在全球經歷國會UFO聽證會與軍方影片流出後，社會對外星真相的渴望。這場演說最終會成為人類歷史的新篇章，或僅是一場美麗的都市傳說，全球都在屏息等待2026年7月8日的到來。

