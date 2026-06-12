川普AI化身《火影忍者》遭動漫迷連署抗議 日閣員：已向美方表達立場

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美國總統川普日前在社群發布AI影片，化身為日本人氣動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人，引發動漫粉絲不滿，並在網路發起「保護日本漫畫」連署抗議。身為動漫迷的日本經濟安保大臣小野田紀美今天（12日）公開回應，強調作品使用原則上應取得著作權人授權，並透露日方已透過外交管道向美方傳達相關立場，應妥善處理版權問題。

川普近日在社群Truth Social發布一段AI生成影片，內將自己化身為日本知名動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人，身穿招牌服裝、做出忍術結印動作，並施展影分身之術，現身比薩斜塔、月球等地，卻遭日本動漫迷質疑未取得授權，且疑用於政治宣傳，因此在請願網站發起「保護日本漫畫（Protect Japanese Manga）」連署，抗議川普政府使用日本動漫與角色，已吸引超過2萬人響應。

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對此，負責智慧財產權戰略的日本經濟安保大臣小野田紀美，今日在記者會被問及此事，表示原則上任何作品的使用都應取得著作權人授權，即使是政府機關也不例外。她指出，即便未必構成明確的著作權侵害，若作品被以違背權利人原意的方式使用，仍可能損害作品形象並對權利人造成傷害，因此必須高度審慎看待。

小野田紀美透露，日本政府已持續透過外交管道向美方傳達立場，要求妥善處理日本作品的著作權問題，未來也將持續與美方保持溝通。

事實上，川普政府過去已多次因使用日本動漫等素材引發爭議，像是美國國土安全部曾將《寶可夢》的捕捉寶可夢比擬為查緝非法移民；白宮官方社群帳號也曾把對伊朗軍事行動相關畫面時，剪輯加入《遊戲王》、《七龍珠》等動漫片段。

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