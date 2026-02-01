川普AI電力政策開鍘！科技巨頭自費升級電網 它通吃美電網商機

財經中心／余國棟報導

透過布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性，未來美國電力產業基本面，更長線受惠於AI算力帶動美國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價。（示意圖/ PIXABAY）

美國總統川普日前針對AI資料中心用電成本發言，強調科技巨頭必須「自己買單」電力與電網升級費用，避免轉嫁給一般美國家庭，特別點名微軟將率先配合白宮政策，承擔AI資料中心相關電網擴充投資，川普政府此舉等於從政策面授權大型科技公司與公用事業合作，加速電網強化與新增供電專案，對美國電力基建產業構成直接利多，帶動追蹤美國電力基建指數的新光美國電力基建(009805)ETF，交投買氣再度熱絡。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，近期美國電力基建類股利多消息不斷，包括Meta公布核電策略大動作，簽訂系列長期電力採購協議，目標為AI資料中心鎖定高達6.6GW穩定核電供給，主要送入PJM電網覆蓋的中大西洋與中西部地區。Meta強調這些專案採「自費新增供給」模式，有助提升區域電網韌性與穩定度，長期壓低電價波動風險，市場解讀，此舉等於用長約提前鎖定未來10年核電與輸配電需求，直接利多核電營運商、電網工程與相關設備供應鏈。

另外，日前美國總統川普施壓美國凍漲電價，強調科技巨頭購電費用自行買單後，微軟總裁Brad Smith已表態，未來AI資料中心建置將採「社區優先」原則，不僅支付自身用電費用，還主動承擔電網升級與輸配電擴充的資本支出，確保周邊居民不受電價上漲影響。微軟同時宣布與MISO區域電網合作，利用AI技術優化電力調度與預測，提高電網對資料中心高負載的承載能力，未來將有更多類似公私合作模式快速落地。

根據EIA報告指出，美國2025、2026連續兩年總用電量需求將刷新歷史紀錄，劉恆誌預期，未來美國拚AI電力戰勝出，電力政策將加速發力，催速電網強韌升級與公私供電合作模式興起，加快美國供電能力火速上路，帶動電力基建類股再度翻紅。投資人如果想參與美國電力產業投資主題，可考慮配置美國電力相關ETF，透過美國電力基建指數被動投資方式，可以一舉掌握未來美國「AI+電力」雙核心題材，兼顧電力公用事業穩定現金流特性，同時搭上美國AI基建成長紅利，捕捉電力產業結構性翻轉的投資機會。

以新光美國電力基建(009805)來說，反映市場對「川普AI電力政策＋科技巨頭自費擴電網＋EIA用電再上修」三重利多的集中反應。009805透過布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性，未來美國電力產業基本面，更長線受惠於AI算力帶動美國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價，也帶動電力公用事業在資本市場的評價重新修正，投資人若能以「定期定額」或「逢回分批」方式作中長期布局美國電力ETF，更能把握美國AI基建成長紅利。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

