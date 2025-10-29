川普APEC兩度提及台積電 秀晶片回流美成果
公視新聞記者王彥婷報導，「美國總統川普29日在慶州藝術殿堂，發表企業領袖高峰論壇演說，門口也架起安檢，參加者必須驗證完身分之後，掃描QR code才可以進場。」
早在一個街口之前，就拉起鐵柵欄，層層限制出入人員，場館周邊軍警消合力進駐，還有員警巡視，美國總統川普29日到訪韓國，參與APEC企業領袖高峰論壇，周邊維安也升級，演說內容也受關注。
公視新聞記者王彥婷報導，「企業高峰論壇持續進行中，輝達執行長黃仁勳預計在31日登台，也是重頭戲之一，不過近兩日他和美國總統川普都不約而同提到晶片回流美國成果，外界關注對台灣產業影響。」
美國總統川普則兩度提及台積電，並秀出晶片回流美國成果。
黃仁勳更表示，已經與台積電等企業合作，要在數個月內讓封裝技術也落地，台灣半導體產業鏈是否受衝擊，工研院董事長吳政忠樂觀看待。
工研院董事長吳政忠說，「台灣的這個晶片，應該在全世界製造是蠻強的，但是未來晶片的需求應該是呈指數的成長，所以所有的晶片也不可能全部都由台灣來製作，所以現在我們台積電，包括他的一些供應廠商，可以走到晶片需要的地方去分散我們的製造，其實也是一個好事。」
稍早APEC領袖代表林信義，特別宴請企業代表，致詞時特別強調，希望能達成總統賴清德交辦任務，與APEC會員代表交流合作。
林信義指出，「任何能緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或相近的價值觀，我們崇尚自由經濟、誠信交易，與其依法行政的價值，台灣的人民與企業非常樂意與所有的APEC經濟成員，在共同的信念價值觀上，分享我們的經驗，並提供協助。」
宏碁董事長陳俊聖說，「展望未來，我們期待ABAC（APEC企業諮詢委員會），持續為APEC經濟體提供有意義的建議和經驗分享，以推動永續發展。」
黃仁勳預定在31日發表主題演說，不排除與南韓企業接觸，吳政忠認為，台韓之間關係是暨競爭又合作，還有很大合作空間，不過也不能忽略、南韓的目標是成為亞洲人工智慧創意中心，台灣也應該繼續加強。
台積電嘉義廠工人高處墜落骨折 廠區2月內已6起事故
逾50國欲與美談判關稅 川普：每年付大錢否則免談
我國宣布捐助APEC百萬美元 林信義：盼發揮全球影響力
