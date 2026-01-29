川普MAGA基本盤轉向了 高達6成支持對伊朗動武

民調顯示，川普的基本盤支持者，也就是所謂的「MAGA」支持者，隨著川普對外用兵之後，也開始支持川普政策轉向。

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤向來反對美國捲入海外戰爭，不過根據美國網路政治媒體「POLITICO」進行的最新民調，這群川普的基本盤選民，如今卻轉向支持政府在海外更積極用兵，並強烈支持進一步行動。（葉柏毅報導）

民調顯示，約65%的川普選民，支持美國對伊朗、格陵蘭、古巴、哥倫比亞、中國大陸和墨西哥等多個潛在目標國家中，至少其中之一採取軍事行動，其中又以「伊朗」最受關注。大約有50%的川普選民，支持軍事介入伊朗，在所有海外目標中比例最高；在自稱為「MAGA共和黨人」的川普支持者中，支持美國對伊朗用兵的比例，更高達61%

儘管川普在競選期間，反對美國「無止盡的戰爭」，並承諾將重心放在美國本土，但他轉向干預主義的作法，並沒有引發支持者反彈，反而持續獲得MAGA基本盤的堅實支持。民調數據顯示，MAGA運動正在調整他們的「美國優先」觀點，以回應川普擴大運用美國軍事力量的作法，包括策劃抓捕委內瑞拉總統，以及轟炸伊朗核子設施。

無黨派的「庫克政治報告」主編「沃特」指出，如果你相信川普的理論，也就是美國的目標是竭盡所能，保護美國人，而這其中包括在某些地方剷除壞人，這也是一種「美國優先」。