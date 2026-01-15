川普MAGA一周年！智庫：反讓中國再次偉大 盟友紛紛不信賴美

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普重返白宮滿一年後，打著「讓美國再次偉大」（MAGA）口號開啟一系列變革，從移民、砍預算等內政，再到關稅、軍事干預委內瑞拉、伊朗等舉動，不僅讓美國震盪，也讓國際社會產生劇烈變化。

然而MAGA相關政策在這一年內，真的讓美國再次偉大了嗎？根據智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）最新調查指出，川普的施政路線，反而是在幫中國再次偉大。

根據智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）最新調查指出，川普的MAGA施政路線，反而是在幫中國再次偉大。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

盟友感到離美國越來越遠

《衛報》報導指，具影響力的智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）針對21國家進行調查，發現在川普執政之下，美國不再像過去那樣令其傳統對手感到畏懼，而其盟友尤其是歐洲國家，則感到與美國的距離愈來愈遠。

調查顯示，多數歐洲人已不再將美國視為可靠盟友，並且對重新武裝的支持度正在上升；俄羅斯人如今更傾向把歐盟而非美國視為敵人；而烏克蘭人則比起華盛頓，更把目光投向歐盟尋求支持。

這份調查與先前其他調查結果類似，歐盟公民對美國的觀感出現顯著轉變。調查指，目前僅有16%的人認為美國是盟友，卻有高達20%的人將其視為競爭者甚至敵人。在其他地區，對美國的觀感也同樣在惡化。

在多數國家，受訪者對川普本人的期待也有所下降，有些地方甚至是大幅下滑。與12個月前相比，認為川普再次當選對美國民眾、對本國，或對世界和平有利的人數都明顯減少。

這是該系列調查的第四次，由牛津大學「變動中的歐洲」（Europe in a Changing World）計畫協助執行。調查顯示，隨著全球權力平衡轉移，人們對歐洲的看法也在改變，尤以俄羅斯最為明顯。

調查詢問20個國家對美國的看法，問題為：「一般而言，談到美國，下列哪一項最能反映你對美國與你所在國家關係的看法？」（圖／翻攝自《衛報》）

相較美國 俄羅斯更將歐洲視為對手

隨著烏克蘭戰爭即將在2月進入第五年，俄羅斯受訪者如今更可能（51%）將歐洲視為對手，高於去年的41%；同時，將美國視為敵人的比例則下降至37%，低於12個月前的48%。

相對地，烏克蘭人更傾向把歐洲視為盟友（39%），而非美國（18%，低於去年的27%）。在中國，對歐洲的看法也正在轉變：61%的受訪者認為美國是威脅，但只有19%的人對歐盟抱持相同看法。

報告作者之一、自由戰略中心（Centre for Liberal Strategies）的克拉斯特夫（Ivan Krastev）、ECFR的李奧納德（Mark Leonard），以及歷史學家、《衛報》專欄作家艾許（Timothy Garton Ash）指出，這並非因為中國民眾不重視歐盟。

事實上，調查顯示，與許多國家不同，中國有多數受訪者（59%）認為歐盟是一個「強權」，且有46%認為歐盟「主要是夥伴」。即便在川普對歐盟言詞強硬的情況下，美國也有40%的受訪者持相同看法。

調查詢問20個國家對中國的看法，問題為：「一般而言，談到中國，下列哪一項最能反映你對中國與你所在國家關係的看法？」（圖／翻攝自《衛報》）

但歐洲人自己對歐盟卻不樂觀

然而，歐洲人自身對歐盟的樂觀程度並不高。多數歐洲人（46%）不認為歐盟有能力與美國或中國平起平坐地打交道，這種看法在過去一年中有所上升（2024年為42%）。

許多歐洲人也對未來感到悲觀：49%不相信自己的國家會迎來好轉，51%對世界前景不抱希望；他們擔憂俄羅斯對自己國家的侵略（40%），以及爆發重大歐洲戰爭的可能性（55%）。超過一半（52%）支持增加國防開支。

作者們表示，這項民調揭開了一個「美國行動正在助長中國崛起」的世界。川普對委內瑞拉的介入以及對格陵蘭的領土野心，顯示「他已經決定，對一個大國而言，被畏懼比被喜愛更重要」。

作者們警告：「歐洲最終可能被擠壓，甚至被忽視……歐洲政治領袖不應再問，自己的公民是否理解目前地緣政治的劇烈變化，他們已經理解了。」

作者們表示，歐洲人已經看清舊秩序的終結。歐洲領導人現在必須同時保持現實與大膽，尋找「不僅是在多極世界中求生存，而是成為其中一極的新方式，否則就會被其他力量給吞噬」。

