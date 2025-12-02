川普MRI報告指「心血管健康」 紐時：出現衰老跡象

美國白宮發布川普總統的核磁共振(MRI)檢測報告，川普的心血管系統健康良好，不過川普最近頻頻被拍到打瞌睡畫面，紐約時報指出，川普減少每天工作量，似乎出現衰老跡象。

紐約時報記者指出，川普似乎出現衰老跡象，白宮出面反駁。（圖／達志影像美聯社）

美國白宮近日公布川普總統的核磁共振檢測報告，顯示其心血管系統健康良好，然而紐約時報卻報導川普頻繁在公開場合打瞌睡，並減少日常工作量，可能出現衰老跡象。白宮方面強烈反駁這些說法，強調川普身體狀況極佳，並指責紐約時報記者不實報導。這場關於美國總統健康狀況的爭議，凸顯了政治人物健康資訊的敏感性和公眾關注度。

近期，美國總統川普在橢圓形辦公室活動中被拍到哈欠連連、左手托著下巴、一臉倦容，甚至時不時閉目養神的畫面。紐約時報報導指出，川普似乎出現衰老跡象。紐約時報白宮記者Katie表示，平均在中午12點到下午5點之間才能看到川普，而且這一任的公開行程比上一任有更大的縮減。

然而，川普本人在媒體面前強調自己身體狀況一級棒。川普表示，他做了認知測驗，成績完美。白宮發言人李威特強調，川普的心血管系統顯示出極佳的健康狀況，他的腹部影像也完全正常，所有主要器官看起來都非常健康。

白宮方面堅決反駁川普老化的傳聞，並批評紐約時報記者的報導。李威特指出，那篇報導明確錯誤，而且非常不幸的是，這篇報導是由同一家媒體、同一位記者所撰寫，該記者也曾報導拜登在登上空軍一號時絆倒然後「100%沒事」。此外，白宮也為川普背書，表示他是史上最容易接近的總統，因為全天候都在開會。這場關於美國總統健康狀況的爭議，引發了大家對政治人物健康透明度的討論。

