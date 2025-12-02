川普MRI檢查成焦點！ 白宮醫：心血管與腹部狀況極佳

川普MRI檢查結果出爐。（圖／達志／美聯社）

美國白宮1日公布總統川普（Donald Trump）最新的健康備忘錄，指出川普在今年10月接受年度體檢時，同步進行心臟與腹部的預防性核磁共振（MRI）檢查，結果皆為「完全正常」（perfectly normal）。

川普的主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在聲明中說明，川普此次體檢包含「進階影像檢查」，這類檢查屬於川普年齡層的高階全身健檢（executive physical）標準項目。他指出，相關心血管與腹部影像「完全正常」，並強調檢查目的在於預防性評估，「提前發現可能問題、確認整體健康狀況，確保他能維持長期活力與身體功能」。

白宮在川普於11月30日表示願意公開檢查結果後，於12月1日正式發布醫師備忘錄。川普及白宮先前皆稱這項MRI屬於「例行體檢的一部分」，但直到1日才說明為何川普在10月赴華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed）時接受MRI，以及具體檢查部位。

白宮新聞秘書雷維特（Karoline Leavitt）說明備忘錄內容時直言，「這已經是相當具體的說明。」而川普日前從佛州返回華府途中接受媒體訪問時，也再度強調MRI結果「完美」，並稱如果大家想看，他會公布。

被問到究竟是哪個部位接受MRI時，川普則回應自己「沒有概念」，並說「就只是做了MRI。是哪個部位？不是大腦，因為我做了認知測驗，而且我考得很棒。」

一般來說，醫師多半在病患出現症狀或正在處理既有健康問題時才會安排MRI。所謂「預防性」的心臟與腹部MRI並非例行性醫療建議。據《美聯社》報導指出，川普醫師所稱的「高階全身健檢」通常指的是價格昂貴、檢查時間較長、且不在保險給付範圍的非例行項目，常以包含MRI等額外檢查為賣點，主要對象多為高收入族群。

川普將於明年6月滿80歲，而川普在第二任期期間右手屢次出現瘀青，偶爾還以化妝品遮掩。白宮解釋，瘀青可能與川普服用阿斯匹靈有關，作為「標準」心血管保健作為的一環，指川普曾因下肢腫脹就醫，經診斷為慢性靜脈功能不全，透過藥物或針對性治療控制。

