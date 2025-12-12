川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」

丹麥軍艦在格陵蘭島及其周邊舉行軍演。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政，

此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。

這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。

報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自身意志，其對外政策中甚至不再排除對盟友動用軍事力量的可能性。」

美國總統川普（右）希望美國能接管格陵蘭。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

報告還補充稱，華盛頓將戰略重心愈發轉向對華競爭，「使其作為歐洲安全主要保障者的角色變得不確定」。

報告撰寫者、丹麥國防情報局局長湯瑪斯·阿倫克爾 （Thomas Ahrenkiel） 表示，美國的戰略轉向已令歐洲陷入「兩難困境」。在隨報告發表的公開講話中，他強調，儘管美國仍是丹麥「最親密的夥伴與盟友」，但川普政府言辭中的敵意日漸加深。

此外，在當地時間 11 日（週四）晚間，英國負責武裝部隊事務的國務大臣阿爾·卡恩斯 （Al Carns） 發出嚴厲警告，宣佈英國已處於「戰時狀態」，歐洲正面臨一場可能比近幾十年任何衝突都更慘烈的戰爭。

英軍訓練星光飛彈，其中一種軍援烏克蘭的武器。 圖 : 美國國防部網站

他強調：「戰爭的陰影已經敲響歐洲的大門。過去一年，英國遭遇的俄羅斯威脅與攻擊數量激增 50%，相關事件已達數百起。」

《每日郵報》、《法新社》證實，卡恩斯是在英國正式啟動新軍事情報體系的場合披露的上述資訊，而該體系主要是強化對俄間諜活動和網路攻擊的防禦能力。

他以烏克蘭戰場傷亡作對比稱：「我們在伊拉克和阿富汗戰爭中的全部陣亡人數，大約只相當於烏俄戰場上一周的損失。」

英軍航母(示意圖)。 圖：翻攝自 騰訊網 瑤音萬里

他說：「如果你問英國是否處於戰時狀態，答案是肯定的。」

同樣是在週四，北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）也在德國柏林發出類似警報。

他警告稱，歐洲已是俄羅斯總統丁的「下一個目標」，並敦促所有北約成員國，包括英國必須為「祖輩和曾祖輩所經歷的那種規模的戰爭」做好準備。

