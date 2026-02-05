川普po文談中美通話 習強調台灣是中國領土

川普也提到，這次和習近平的通話當中有談到台灣。（圖／美聯社）





時隔不到兩個月！美國總統川普，與中國國家主席習近平再度熱線，這次通話時間大約16分鐘，川普也po文談到這次通話，議題涵蓋大豆、能源採購等等，川普也提到，這次通話當中有談到台灣，中方則發出聲明強調，要求美方審慎處理對台軍售。

新聞片段（引述川普發文）：「通話中討論到許多重要議題，包含貿易軍事，我將在今年4月訪問中國，台灣俄烏之間的戰爭，伊朗的現況。」

川普透過社群平台發文，說自己跟中國國家主席習近平，時隔兩個多月後，再度電話會談，川普說這次通話大約16分鐘，這是去年11月後，雙方最直接的一次互動。

彭博新聞記者肯德爾：「兩人也討論台灣和俄烏戰爭，這一點值得關注，因為習近平今天上午似乎也很忙碌，在與川普通話之前，才與俄國總統普丁進行視訊通話。」

習近平送上了一份超大採購禮包，增購美國大豆、石油與天然氣，還確認川普將於4月親自到訪北京，不過這通電話，最重要的就是談及台灣。

美國華府駐美特約記者方子齊：「習近平在通話中強調，台灣是美中關係中最重要的問題，還說台灣是中國的領土，不可能分裂，要求美方慎重處理對台軍售。」

中方說重話，還提到對台軍售，但川普只說這通電話提及台灣，美方態度明顯淡化很多，但仍能看出，台灣仍是中美關係最敏感的交會點，。

智庫全球台灣研究中心主任鄭哲軒：「中國政府有各種期待美國讓步的議題，但就現在來看，川普政府看起來試圖將美中談判，聚焦在經濟與貿易關係，並試著擱置中國政府強調的政治，地緣政治議題。」

川普雖然提到台灣，但沒有給出具體立場，反而大讚和習主席的私交，讓外界不禁質疑，在川普「利益優先」的邏輯下，台灣軍售是否會成為美中經貿談判中的籌碼。

