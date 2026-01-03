川普PO震撼照！馬杜洛「蒙眼上銬」登硫磺島號 送往紐約審判

川普PO出「馬杜洛戴眼罩、手銬」身處硫磺島號的照片。（翻攝川普的真實社群）

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子，並將兩人帶離委國。川普稍早在真實社群PO出「馬杜洛戴眼罩、手銬」身處美軍硫磺島號的照片，最新消息指出，馬杜洛和妻子將被送往紐約準備接受司法審判。

路透社報導指出，目前尚不清楚美軍如何抓獲馬杜洛及其妻子，而川普在接受福斯新聞訪問時表示，馬杜洛曾試圖逃往安全室但沒有成功。川普說：「他試圖進去，但他很快就被一擁而上制伏，沒能進得去。」

川普表示，部分美軍受傷，但無人陣亡；一架直升機受到重創，但仍成功飛回。另外，路透社報導也指出，知情官員透露，國務卿盧比歐是在行動開始後才通知國會議員此次行動，而非按照慣例在事前通知國會議員。

報導指出，馬杜洛已被送往兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），隨後將被轉移至紐約受審。





