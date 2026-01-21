川普Taco再現美股強彈、台積電ADR卻跌！台指期反攻250點、挑戰三萬二大關

2026年1月21日，美國總統川普在瑞士達沃斯接受媒體採訪，紐約證交所的交易員緊盯大盤。路透社



川普格陵蘭議題與北約達成框架協議，撤回2月1日對歐盟加徵關稅威脅，美股強彈，道瓊指數大漲逾600點，風險情緒明顯回溫，關稅議題短線降溫。輝達股價收高 2.95%，台積電ADR則跌0.32%，台指期夜盤反彈255點，最高一度來到31982點，以31726點做收。

美國總統川普Taco再現，聲稱不會出兵格陵蘭，並已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，消息振奮市場情緒，半導體領軍美股強彈，費半指數上漲3.18%，輝達漲幅2.95%。

輝達執行長黃仁勳出席達沃斯論壇指出，AI 去年出現三大突破，包括可進行推理與規劃的代理式 AI、以 DeepSeek 為代表的開源推理模型快速擴散，以及能理解物理與科學世界的物理 AI，持續擴大 AI 應用邊界並推升算力需求。

法人表示，1月21日美股強勢反彈，風險情緒明顯降溫，科技與半導體領漲帶動指數齊揚，在美債殖利率回落舒緩估值壓力，資金回流成長股，VIX大幅下滑顯示市場由避險轉向承接，短線偏多但仍留意波動回升風險

