川李會 美韓關係生變
美國總統川普與南韓總統李在明29日在慶州博物館舉行川李會。是日，北韓國務委員長金正恩又發射了巡戈飛彈，金正恩是抗議川普訪韓。當然也有促成閃電式的「川金會」在板門店或平壤舉行之可能性。
8月川普與李在明已在華府舉行過一次川李會，當時，李在明在川普面前曾允諾投資美國3500萬美元，然而李在明返韓後卻說，如果我答應了，南韓就會面臨金融危機。
川普提及美韓關稅問題表示：「如果南韓已準備好簽署，我也備妥」。此際，李在明說反話稱：「如果南韓人民同意」。李在明把責任推給人民，川普先說好話來軟，拳頭卻藏在後頭。南韓總統辦公室幕僚等多數對此次簽署不表樂觀。
南韓目睹日本首相高市早苗以美國米和牛肉午餐招待川普外，又送出大禮包括黃金高爾夫球及推薦川普爭取諾貝爾和平獎等，讓川普極度滿意。李在明不想落後，準備頒發南韓最高榮譽的「木槿花大勳章」及「慶州金冠」給川普。
諷刺的是，目前南韓出動約1萬多警力在陸海空三邊監視，全力保護21國領袖的安全，然而會議場外沿街仍然有反美、反中示威抗議同時在舉行，如果川普和習近平看了這種光景恐怕內心不是滋味。
李在明屬於「左派總統」。尤其，期間川普收到不少韓人對執政5個月以來李在明的批評，包括在國會朝野相互對峙如「敵人」，李在明身邊的閣員與總統府幕僚多為反美、反日出身，因此，李在明施政也「偏左」。
此次APEC會議自然成了美中「外交戰」。中國國家主席習近平11年之後，再度國是訪問南韓，剛好選擇「親中」的李在明，對反中示威群眾警察嚴加管制，但對反美、反日運動則袖手旁觀非常明顯。
最近以來，尤其，李在明公開表示，駐韓美軍要撤走就撤吧，他不在乎川普的撤軍威脅，並且要求韓軍要「國防自主」不要靠外力，甚至，要把韓戰以來的戰時指揮權從美軍將領手中奪回。因此，可以說習近平此次訪韓任重道遠。
台灣議題能上川普和習近平的談判桌，能對改善緊張的兩岸關係及兩岸統一有一定作用，則是正面，如果川普提出任何交換條件出賣台灣，肯定是負面。
川普與習近平在APEC會議中，若無人願意給李在明「捧場」，則世人恐怕又要看到南韓政黨輪替了。這是李在明送給賴清德的警訊，兩岸關係也要面對改變。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）
