川李高峰會 美韓3500億美元投資談不攏 僵局難解
美韓峰會在南韓慶州正式登場，但相較於在日本，川普在南韓似乎拘謹許多，因為美韓至今仍未談攏3500億美元投資該如何支付，川普還表示日本豐田汽車在美國投資100億美元興建汽車工廠，似乎也在暗示南韓做得不夠多。而川普此趟訪韓的另一個重點，見北韓領導人金正恩也確定不可能成行了。
韓美峰會登場川普入場，南韓總統李在明在慶州為美國總統川普舉行最高規格的迎接儀式。川普與南韓閣員握手，見到在美韓貿易談判的老面孔南韓財政副總理具潤哲，川普還開心的大笑，對川普來說快點敲定美韓協議是亞洲行的重要任務。
美國總統川普：「說真的經濟安全就是國家安全，我八年前就說過全球貿易體系已經崩潰，迫切需要改革需要修復。」美韓貿易協議至今仍卡關，首爾當局擔心衝擊經濟，不願答應川普預付3500億美元投資，進入美韓首腦峰會現場，川普似乎忘了看看李在明，還得提醒一下才握手。川普一上桌，肯定韓美合作造船，但隨即強調日本對美的投資。
美國總統川普：「我昨天在日本，豐田正在美國投資100億美元興建汽車工廠，他們也僱用了許多美國工人。」明示暗示南韓做的還不夠多，南韓總統李在明則將焦點轉到國防投資，向川普喊話讓南韓能建造核動力潛艇。
南韓總統李在明：「我們並不是要製造，裝載核武器的潛艇，而是因為柴油潛艇的，潛伏能力較差，在追蹤北韓或中國方面的，潛艇活動時會受到限制。」拆解南北韓核武難題，川普不斷呼喚卻換來北韓發射巡弋飛彈，親口確認此行還真的見不到北韓領導人金正恩。
美國總統川普：「我們關係很好，我們很好，只是時間上沒有安排好。」川普真心換不了再次相見，南韓媒體NEWS1引述專家分析表示川習會在即，身為中國小老弟的北韓，為了讓習近平取得外交上的勝利，可得站在同一陣線，與中俄抱持同樣態度，表明與美國沒有和解的可能。
其他人也在看
習近平抵釜山與川普會談 場外反中與反美示威交鋒
中國國家主席習近平今天（10/30）上午飛抵南韓釜山，將與美國總統川普舉行雙邊峰會，將是兩人時隔6年首度會面。在據傳是峰會地點的釜山金海國際機場外，一早就出現反中示威，大批警力到場控制秩序。現場也出現部分支持中國的民眾，與反中示威者抗衡。太報 ・ 11 小時前
最後中常會 朱立倫：國民黨政策是為全台、總辭是給鄭麗文空間
國民黨主席朱立倫今（29日）卸任前最後一次主持中常會，稱國民黨政策是為台灣及全民，而非政黨立場，面對即將上任主席的鄭麗文，他也強調要團結；至於上週朱立倫稱要建立慣例，從黨中央專職幹部、到各地方黨部主委共211人都要跟著他一起總辭，今他則強調，此舉是方便給新任主席最大空間，鄭麗文今回應，「寧可把朱立倫主席總辭動作視為一種善意」。鏡新聞 ・ 1 天前
2025數位金融獎》富邦人壽 運用創新科技 打造友善服務
富邦人壽以人為本，結合數位科技打造優質用戶體驗，並持續提高保險服務可及性、資安防護機制，實踐公平待客與普惠金融。獲2025年《工商時報數位金融獎》肯定，勇奪「數位創新獎」、「數位服務獎」、「數位普惠獎」、「數位資訊安全獎—安全組」四項優質獎的肯定。工商時報 ・ 1 天前
遠百周年慶有感回饋 優惠盛典超嗨
百貨周年慶熱戰一波接一波！遠東百貨繼台中大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百桃園、遠百花蓮陸續展開周年慶後，遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日接棒炒熱戰局，回饋升級超有感，打造最強優惠的盛典，期待迎接消費者進場開心的採購。工商時報 ・ 17 小時前
郭育仁博士：高市選舉時對中強硬 執政後面對現實 承諾不參拜靖國神社 安倍執政時期 中日關係歷來最佳 川普要求日韓預付投資 高市努力溝通｜全球聊天室｜#鏡新聞
長期關注國際事務，國策研究院副院長郭育仁認為高市雖然被視為鷹派，但執政後會為現實狀況不得不妥協。至於高市能否繼承安倍的外交手腕，則有待後續觀察。川普到了日本，雙方相談甚歡。川普甚至說日本有任何需求，他都會全力支持。可是提高國防預算以及對美投資5500億美元，對日本來說是備感壓力。詳細內容請看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
川習會釜山登場 握手寒暄揭開序幕
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平今天抵達韓國釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），兩人在鏡頭前握手寒暄，為即將展開的高層會談揭開序幕。中央社 ・ 10 小時前
獨家／屏科大怪盜基德！半夜闖男舍偷錢 10多人受害
獨家／屏科大怪盜基德！半夜闖男舍偷錢 10多人受害EBC東森新聞 ・ 23 小時前
《誅仙世界》新版本「孤心憾海」登入送時裝，10月29日限時開放免費玩72小時
《誅仙世界》於今（10月29日）宣佈全新版本-孤心撼海上線，第二賽季重磅開啟！同步開啟多項全新遊戲內容，待玩家前來一探究竟。營運團隊更預告即日起至10/31開放限時免費暢玩，讓玩家體驗在《誅仙世界》中熱血奮戰的爽感。為歡慶全新版本上線，營運團隊準備許多虛寶好禮回饋玩家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
防堵非洲豬瘟！關務署強化邊境管理 6天內查獲13件違規
台中發現非洲豬瘟案例，被外界指責是邊境管理出現問題，關務署強調，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施。關務署表示，自112年1月...CTWANT ・ 23 小時前
AI成份股領軍 00918順利填息 高填息實力再獲認證
台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的(00918)大華優利高填息30在10月29日收盤價為22.98元，再度順利填息。根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。中時財經即時 ・ 22 小時前
「鹿江立石大賽」11/8桐花之丘公園 來玩石立石、看馬戲表演
「鹿江立石大賽」第十屆了！11月8日星期六上午，快揪親朋好友三五人一起來挑戰，免報名費，地點就在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園，除了立石比賽，今年還安排「石在好玩」闖關遊戲和石頭彩繪，搭配行動書車、里山市集，更邀請福爾摩沙現代馬戲團帶來精彩演出，以及高空走繩和雜耍體驗，絕對讓大小朋友都驚艷。自由時報 ・ 10 小時前
川普：美韓貿易協議「差不多」已敲定
（中央社韓國慶州市29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天指出，他與韓國總統李在明已達成貿易協議，但隨後又補充道，協議「差不多」已敲定。中央社 ・ 1 天前
神經解套注射 助手麻患恢復靈活
部立屏東醫院復健科採用非手術的「神經解套注射」治療，助許多長期手麻的病患重拾靈活雙手！復健科主任陳爾駿表示，許多人長期受「手指麻」困擾，尤其是長時間使用手機或電腦族群、廚師及家庭主婦，常因手部反覆動作導致手腕壓迫正中神經，產生腕隧道症候群「手指麻」。陳爾駿說明，以往治療多以保守方式進行，如電熱療、伸展運動、按摩及副木支撐等，若成效不佳往往需進行手術治療；現在有了新的非手術選擇「神經解套注射」，此技術屬於微創治療，操作時間短，可於門診完成。陳爾駿強調，「神經解套注射」的好處不僅在於安全性高、恢復期短，研究亦顯示其能促進神經修復與代謝，提升神經細胞膜活性，並減少筋膜間沾黏，雖然此療法非立即見效，但長期效果穩定且持久，即使數年後症狀再度發作，仍可重複治療並獲得改善。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
足球智庫／一早就開哥倫比亞聯賽場中 智庫帶你了解特殊的聯賽
作者：鬍子哥最近一大早從05：00或者到了09：20，台灣運彩常常開哥倫比亞聯賽的場中投注。哥倫比亞在FIFA國際足總的...Go Goal 勁球網 ・ 22 小時前
全家攜手亞馬遜，推個人、中小型賣家跨境物流寄件服務
【財訊快報／記者陳浩寧報導】跨境電商正夯，全家(5903)宣佈攜手全球電商龍頭亞馬遜，助攻個人與中小型賣家跨出台灣、賣向全球。獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點，後續將陸續開通全球18大海外站點服務。全家指出，此服務鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人與中小型賣家，將可簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，只需一本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。隨著全球電商市場持續擴張，跨境銷售正成為台灣賣家的新藍海，根據DHL 發布的《2025年全球電商產業趨勢報告》指出，約有55%的消費者曾有海外電商平台購物經驗，當中約48%的消費者每月至少跨境網購一次，而美國則位居全球消費者喜愛的第二大海外網購市場。全家數位金融部部長劉東豪表示，過往個人與中小型賣家若要將商品銷售至海外市場，僅能透過第三方業者或國際貨運寄往海外，並需自行或委由廠商完成報關、稅務申報等，繁瑣流程導致跨境銷售不易，讓個人賣家卻步。此次「全家」與全球電商龍頭亞馬遜共同推出「跨境物流寄件方案財訊快報 ・ 14 小時前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 23 小時前
前師弟、滑雪友鬧翻 王心恬尷尬
張榕容、王心恬、林辰唏、品冠、AcQUA源少年、翟浚安、陳至琦等人29日出席凱渥集團年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Fashion of Fear）」。昨范姜彥豐公開點名王子介入他與粿粿的婚姻，王心恬跟范姜彥豐是前師姊弟，卻又跟王子是滑雪好友，王心恬坦言跟雙方都是好友關係確實滿尷尬。中時新聞網 ・ 17 小時前
南韓人喊「不要川普 不要中國」 APEC期間逾27場示威
南韓人喊「不要川普 不要中國」 APEC期間逾27場示威EBC東森新聞 ・ 23 小時前
壽險公會一站式醫療理賠將增9萬保經大軍 下一步拚出院即理賠
壽險公會今（29）日舉辦記者會，宣布其獲選參與的數產署數位信任推動計畫成果亮麗，其中在一站式醫療險理賠服務（行動理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通）部分，將添加9萬名保經公司業務人員共同推廣。壽險公會理事長陳慧遊更是要求，未來3年任期內要做到「出院即理賠」，為國人打造更加安全、便捷、永續的數位保險新時代。壽險公會資訊應用組主任陳乙棋說明，陳慧遊於第一任理事長期間，把......風傳媒 ・ 23 小時前
知名科技公司啟動雲端.資安雙引擎策略 協助企業強化防護
民視新聞／綜合報導科技快速進步，資安威脅也升高。知名科技公司今（28）日宣布，啟動雲端與資安雙引擎策略，導入國際級資安產品，並推出專業認證課程，協助企業強化防護。舞龍舞獅熱鬧開場，台上剪綵儀式完成後，眾人齊聚合照，現場氣氛喜慶熱烈。隨著資安議題日益受到重視，科技公司攜手打造完整資安生態鏈，導入國際資安產品、進行在地化安裝和測試，並推出專業認證課程，協助企業強化防護，推動台灣產業再升級。原文出處：知名科技公司啟動雲端、資安雙引擎策略 協助企業強化防護 更多民視新聞報導台達電宣布砸10.34億併購日本企業NRF 強化半導體布局AI伺服器 雲端貢獻大！光寶科第三季營收NT$449億元，年增22%、季增11%AI伺服器 雲端貢獻大！光寶科第三季營收NT$449億元，年增22%、季增11%民視影音 ・ 11 小時前