川李高峰會 美韓3500億美元投資談不攏 僵局難解

美韓峰會在南韓慶州正式登場。（圖／美聯社）





美韓峰會在南韓慶州正式登場，但相較於在日本，川普在南韓似乎拘謹許多，因為美韓至今仍未談攏3500億美元投資該如何支付，川普還表示日本豐田汽車在美國投資100億美元興建汽車工廠，似乎也在暗示南韓做得不夠多。而川普此趟訪韓的另一個重點，見北韓領導人金正恩也確定不可能成行了。

韓美峰會登場川普入場，南韓總統李在明在慶州為美國總統川普舉行最高規格的迎接儀式。川普與南韓閣員握手，見到在美韓貿易談判的老面孔南韓財政副總理具潤哲，川普還開心的大笑，對川普來說快點敲定美韓協議是亞洲行的重要任務。

美國總統川普：「說真的經濟安全就是國家安全，我八年前就說過全球貿易體系已經崩潰，迫切需要改革需要修復。」美韓貿易協議至今仍卡關，首爾當局擔心衝擊經濟，不願答應川普預付3500億美元投資，進入美韓首腦峰會現場，川普似乎忘了看看李在明，還得提醒一下才握手。川普一上桌，肯定韓美合作造船，但隨即強調日本對美的投資。

美國總統川普：「我昨天在日本，豐田正在美國投資100億美元興建汽車工廠，他們也僱用了許多美國工人。」明示暗示南韓做的還不夠多，南韓總統李在明則將焦點轉到國防投資，向川普喊話讓南韓能建造核動力潛艇。



南韓總統李在明：「我們並不是要製造，裝載核武器的潛艇，而是因為柴油潛艇的，潛伏能力較差，在追蹤北韓或中國方面的，潛艇活動時會受到限制。」拆解南北韓核武難題，川普不斷呼喚卻換來北韓發射巡弋飛彈，親口確認此行還真的見不到北韓領導人金正恩。

美國總統川普：「我們關係很好，我們很好，只是時間上沒有安排好。」川普真心換不了再次相見，南韓媒體NEWS1引述專家分析表示川習會在即，身為中國小老弟的北韓，為了讓習近平取得外交上的勝利，可得站在同一陣線，與中俄抱持同樣態度，表明與美國沒有和解的可能。