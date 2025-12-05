川欲留名？智庫改名「川普和平研究所」 炸船襲倖存者恐犯戰爭罪
美國總統川普的支持率持續下探，蓋洛普最新民調，支持度僅剩36%，不支持達六成；另外30歲以下年輕人的淨支持率，更掉到負46%。近來川普閣員爭議多，從國防部長赫格塞斯，遭爆下令二度襲擊加勒比海運毒船，導致兩名倖存者身亡；到衛生部長小甘迺迪推動，修改新生兒B肝疫苗指引，都引專家警告。而今年一直想爭取諾貝爾和平獎的川普，更讓國務院把華府智庫「美國和平研究所」，改名為川普和平研究所。
美國總統川普週四在華府的美國和平研究所，主持剛果和盧安達領袖簽署和平協議，儘管當地戰火持續，但在這個以和平為名之地，再次上演川普最擅長的「電視秀」外交勝利。而就在儀式前夕，川普的國務院特地把研究所重新命名，把川普的名字加在前面，變「川普美國和平研究所」。其實和平研究所並非聯邦機構，而是由國會資助的獨立非營利智庫，但川普政府試圖透過裁員和預算來控制，今年三月開除大部分員工，雙方陷入法律戰。不只智庫，川普連表演藝術中心都想染指。
美國總統 川普：「你們星期五在『川普甘迺迪中心』有場大型活動，喔，不好意思，是甘迺迪中心，抱歉，真是個糟糕的錯誤。」
川普嘴裡說抱歉，但表情可不是這麼一回事。還有共和黨議員提議，發行印川普肖像的500美元鈔票；國會也提案，把華盛頓杜勒斯國際機場改名為川普機場。儘管共和黨基本盤依然熱烈擁抱川普，但川普的支持度卻持續下滑，根據蓋洛普最新民調，支持度掉到36%，再創第二任新低，不支持達60%。而他2024年勝選的關鍵──年輕選票，現在似乎也轉向，在CBS/YouGov民調，18到29歲年輕人，川普二月的淨支持率為10%，但現在暴跌到-46%。
美國總統 川普：「(您會公布那次襲擊的影片，讓美國人民親眼看發生了什麼嗎？) 我不知道他們有什麼，但無論他們有什麼，我們當然會公布，沒問題。」
近來引爆爭議的美軍襲擊加勒比海販毒船，被爆出9月2日，第一波攻擊後有2人倖存，但美軍二度襲擊，造成船上11人全員死亡，引發恐犯下戰爭罪的疑慮。在閉門簡報中看了現場畫面的民主黨議員這麼說──
美國民主黨眾議員 海姆斯 (Jim Himes)：「我在裡面看到的是我公務生涯中，看過最令人不安的事情之一，畫面中兩個人明顯遇險，無法動彈，船隻也毀壞，卻被美國攻擊身亡。」
多位民主黨議員對事態表示憂慮，但共和黨議員則說攻擊行動合法。當時擔任指揮官的布萊德利 (Frank Bradley) 上將則證實，沒有接到國防部長赫格塞斯「全部殺光」的指令。行動爭議還沒落幕，美軍4日又在東太平洋襲擊一艘疑似運毒船，擊斃4人，是川普政府第22次攻擊，累計87人死亡。
而在國內引發選舉爭議的重劃國會選區案，保守派多數的美國最高法院，週四裁定允許德州，明年以新劃的選區進行選舉，儘管下級法院認定新地圖可能存在種族歧視。
休士頓大學法學院助理教授 弗魯姆金：「最高法院的決定無疑帶有黨派偏見，最高法院實際上已表明，各州在類似情況下有完全的自主權，而聯邦法院試圖適用現行憲法的努力，也將受到最高法院阻撓。」
新國會選區下，德州5席民主黨的席次，可能由「藍」翻「紅」，助川普保住眾議院多數。不過川普利用司法報復政敵則受挫，日前遭法官駁回的紐約州檢察長詹樂霞的刑事案件，川普的司法部再次起訴後，遭到大陪審團拒絕。
而關係美國人民健康的疫苗指引，在反疫苗的衛生部長小甘迺迪指揮下，美國CDC疾管中心可能要著手修改，新生兒B型肝炎疫苗的建議接種時間。但開會第一天，小甘欽點的諮詢委員會就陷入分歧，最後決定推遲投票。但不少專家已發出警告。
前美國CDC傳染病專家 菲奧雷：「我們看到兒童B肝感染率大幅下降，這拯救了生命。」
有研究指出，如果延遲新生兒接種，每年可能導致1400例以上原本可預防的兒童感染。前CDC專家表示，感染B肝的嬰兒罹患慢性病的風險接近90%，沒有理由改變30年來被證明安全有效的疫苗接種方針。
