川流敦化 賴清德赴台南孔廟揭匾

賴清德贈全台首學「川流敦化」匾額，強調以團結和人才護台灣。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

針對當前國際情勢，總統賴清德強調，台灣正處在關鍵時刻，面對外來威脅，團結遠比分歧重要；「不同黨派不要緊，同一國家最要緊；外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛看到被侵略者分裂、放棄。」呼籲社會在多元民主環境中，仍要把國家安全與共同利益放在首位。

總統賴清德上任後，依例贈匾全台首學台南孔廟，然上任年餘，二十八日正式舉辦「川流敦化」揭匾典禮，這也是孔廟第十六面來自清皇帝和中華民國歷任元首的匾額，各界共同見證跨越三世紀的文化盛事。

賴清德主持揭匾典禮時表示，台灣已努力走到今日民主成果，更應謹慎面對各種可能的分化操作，只要台灣人民保持團結，就能降低外部威脅影響，讓國家持續向前；他提醒，大環境不穩定不能阻礙台灣的教育與人才發展，這更是國力競爭根本。賴清德期許未來三十年，台灣能在物理、化學、醫學領域，至少誕生三位諾貝爾獎得主。

賴清德表示，民主政治支持不同政黨是常情，但面對外來威脅，台灣人應該要團結起來，內部團結才不會被外部欺負。（記者王勗攝）

記者王勗∕台南報導

總統賴清德廿八日中午前往聖母廟參香，廟方也熱烈歡迎老市長回台南。針對未來台南市長選舉，賴清德並未回應，僅表示這次回來台南單純為國人祈福，近期丹娜絲風災與花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤造成嚴重災情，希望媽祖能夠保佑台灣風調雨順、國泰民安。

總統賴清德廿八日繼台南孔廟參拜後，第二站抵達安南區鹿耳門聖母廟，在市長黃偉哲長陪同下，與廟方、信徒代表一一握手致意，後在鹿耳門聖母廟主委鄭深池等安排下向主祀的媽祖參拜。面對本命區市長選舉，賴清德並未表示回應，但致詞時特別慰問剛從台北兼程趕場到場支持的立委陳亭妃。

記者盧萍珊∕歸仁報導

總統賴清德二十八日下午前往歸仁仁壽宮揭匾，他感謝保生大帝庇佑，並向現場民眾細數施政成果，面臨全球人工智慧化，台灣是全世界最被看重的，而關鍵的國家算力中心落腳在台南沙崙，機器人發展中心也落腳台南。

賴清德贈送「覃恩溥化」匾額給仁壽宮，二十八日主持揭匾，他細數台南市長任內，改善歸仁、關廟、仁德淹水問題；高鐵特定區從「只有車站」發，到現在多元建設展開，包含中研院南部分院、大台南會展中心及成大沙崙醫院預計下月動土，投入數十億元，是沙崙科技城醫療樞紐。

賴清德表示，台南鐵路地下化將於明年通車，新市、善化鐵路高架化及捷運藍線也在推進，要求市長黃偉哲在任期內加速完成溪南、溪北軌道建設規劃，盡快送中央審議。