川湖綠了能買嗎？ 成長股達人：這價格再進場

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導軌龍頭川湖通吃ASIC訂單，5月營收年增率達176％創歷史新高。

台股波動劇烈的千點震盪行情，AI族群面臨高檔修正，然而伺服器導軌大廠川湖卻十分剽悍，週一大盤一度崩跌逾2,600點，川湖卻逆勢亮燈漲停，且連拉2根漲停板。今日大盤走弱，川湖跟著修正，讓不少投資人心動。面對高價股多空論戰，該不該上車？成長股達人陳喬泓提出2招戰法。

「我雖然在年初時對川湖斷捨離，但仍看好滑軌霸主，川湖5月營收年增率176％超好，展現不被取代的強者之姿，持股者仍可續抱。」陳喬泓分享他的「高速成長股選股法」，AI時代，除了觀察長期趨勢，更重視成長的斜率，而營收動能強、毛利率領先同業且持續向上，就是重要的2大評估條件。

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川湖剛出爐的5月營收衝出37.9億元，改寫歷史新高，ASIC（客製化晶片）訂單持續增加，推升高階伺服器導軌需求快速成長，未來2年的盈餘成長斜率相當陡峭，「以產業趨勢來看，川湖抱緊處理直到2028年都OK。」陳喬泓說。

隨著Google、Amazon等業者大舉投入ASIC自研晶片，對應的高階伺服器導軌需求正以倍數成長，川湖不再只是跟著NVIDIA的零組件廠，而是整體AI基礎建設擴張的受惠者。

「上月營收年增176％爆炸好，川湖訂單不僅沒有掉單，反而持續在加速。」批踢踢鄉民高喊抱緊川湖，財富自由，「我川威武，滑起來！」、「賺爛！猛到不行，買進川湖，豪宅面湖！」

若是空手仔想要進場，陳喬泓從估值角度提醒，目前約6,500元的股價已反應到2027年的30倍以上本益比了，他建議靜待股價回檔，來到30倍以下、甚至25倍本益比的價位，掌握安全穩健的策略為宜。

以法人估2026年EPS為187.82元，陳喬泓取整數180元、股價6,500元推算，目前川湖本益比達36.5倍，即便法人長線目標價看7,500元，是基於2027年預估EPS 250元而推算的30倍本益比，「但那是明年的事，台股高檔震盪仍存在變數，若以現在的價位進場，風險報酬比已經不太有利。」陳喬泓堅守「長線看好、短線等待」的策略。

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