川湖連2天漲停太猛！高含「湖」ETF名單曝光

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台股技術性反彈，但外資趁機調節，市場短線仍處於高波動格局。

台股歷經昨日重挫，今（9）日展開強勁反彈，在美股止穩及AI族群買盤回流帶動下，加權指數開高走高，終場收復失土，上漲1201點、漲幅2.76%。其中，AI伺服器導軌龍頭川湖，逆勢成為盤面焦點，不僅連續2個交易日亮燈漲停，更帶動相關ETF淨值同步受惠，展現高價AI股領漲氣勢。

今日3大權值股全數收紅；台積電收2,305元，上漲10元，漲幅0.44%；聯發科亮燈漲停，收在4,475元，大漲405元；台達電收2,415元，上漲160元，漲幅達7.1%。3大權值股同步轉強，成為指數大漲逾千點的核心推手。

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另外，AI伺服器導軌龍頭川湖，也逆勢成為盤面焦點，不僅連續2個交易日亮燈漲停，更帶動相關ETF淨值同步受惠，展現高價AI股領漲氣勢。像是00728（第一金工業30）、00912（中信臺灣智慧50）、00400A（主動國泰動能高息）、00992A（主動群益科技創新）、00980A（主動野村臺灣優選）及00991A（主動復華未來50）成分股中，皆有不小的川湖占比。

值得注意的是，今日法人籌碼並未全面翻多。根據證交所統計，外資及陸資賣超917.33億元，投信買超205.68億元，自營商總計賣超66.9億元，合計3大法人賣超778.57億元。這也反映，雖然盤勢技術性反彈強勁，但外資仍趁反彈調節，市場短線仍處於高波動格局。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，過去一段時間，市場處於相對高檔位置，且資金高度集中於AI族群，在利率預期轉趨保守之際，投資人傾向先行獲利了結，導致股市短線拉回。但她強調，此次修正較偏向技術面與資金面調整，從基本面觀察，整體經濟與企業成長結構並未出現實質改變，全球景氣仍維持穩健擴張。

姚郁如認為，在AI與高效能運算（HPC）等長期成長趨勢支撐下，產業基本面依然健全，短期波動反而提供布局具競爭優勢企業的機會，因此仍維持既有成長預測與投資評價，建議投資人關注基本面穩健，且具長線成長動能的標的。

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