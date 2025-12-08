川湖11月營收再創新高！ 滑軌王全面起飛

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:川湖官網

AI伺服器需求持續火熱，帶動機構件供應鏈全面升溫。伺服器滑軌龍頭川湖(2059)11月合併營收達16.59億元，月增5.88%、年增高達63.73%，一舉改寫單月歷史新高紀錄；累計前11月營收更達157.78億元，年增幅度達75.18%，展現強勁成長動能，外資也給予目標價4,750元。

川湖執行副總經理王俊強表示，整體伺服器需求穩健，尤其AI高階平台帶動滑軌與機構件規格升級，川湖在全球供應鏈中的市佔持續提升。他強調：「2026年仍將是穩定成長的一年，公司營運可望延續過去兩年的逐季成長，僅第一季因農曆年因素較淡，其餘季度維持向上走勢。」王俊強也指出，公司在全球伺服器導軌版圖的領先幅度「將越拉越遠」。

市場關注的另一項焦點是NVIDIA新一代Rubin AI伺服器平台。由於Rubin對機櫃承重、安裝、維護的要求更嚴苛，市場一度擔心川湖可能因應規格變化而授權專利給客戶。對此，外資最新報告明確指出，川湖正與客戶進行談判，但「不太可能授權專利」，顯示公司仍握有設計與供應話語權。外資認為川湖在高階伺服器滑軌具有明確技術優勢，預期「領先優勢至少維持至2028年」....閱讀更多

